Com vantagem, Fortaleza encara Guarany para ir à final do Estadual

Os quatro primeiros meses de trabalho árduo do Fortaleza estarão sendo testados, a partir das 21h30 de hoje na Arena Castelão, quando a equipe receberá o Guarany de Sobral. A partida será transmitida ao vivo pela TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares, globoesporte.com/ce e Diário do Nordeste (em tempo real).

Será o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, e o Leão entra em campo com a vantagem de empatar, ou até perder pelo mesmo placar, para que avance à final do Estadual.

Todos no Fortaleza observam a partida como estratégica para os objetivos do clube no ano. O primeiro deles é chegar à decisão do certame, conforme atesta o seu presidente, Marcelo Paz: "esse jogo contra o Guarany é de importância fundamental. Vale vaga na final do campeonato, um dos nossos objetivos no ano, que é chegar na final e buscar o título; garante jogos certamente de boa renda; também dá vaga na Copa do Nordeste de 2020. Na Copa do Brasil, acredito que possamos entrar pelo ranking", explicou Paz.

Autoestima

Outro fator envolvido é manter em alta a autoestima do grupo e a confiança da torcida, para os embates que ainda estão por vir. O trabalho dos técnicos é sempre avaliado em decisões de campeonato.

"Podemos encaminhar bem o ano a partir dessa semifinal com o Guarany e depois buscaremos o mesmo contra o Vitória, pela Copa do Nordeste", opinou o atacante. Osvaldo se refere ao jogo da próxima segunda-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão, contra o Vitória, pelo Nordestão.

Osvaldo faz um alerta de que o jogo não está resolvido: "A gente não pode fugir muito daquilo que vem fazendo. Dentro do Castelão, procurar o gol desde o início do jogo. Sabemos da vantagem que temos, mas não podemos entrar acomodados ou relaxados", comentou o jogador.

No que se refere ao time que o técnico Rogério Ceni vai mandar a campo, há sempre uma incógnita no ar, pois ele muda constantemente, com o objetivo de não estourar a musculatura dos atletas, com a maratona de jogos.

Sabe-se, contudo, que alguns atletas deverão ficar de fora: o volante Paulo Roberto recebeu o terceiro cartão amarelo e os outros companheiros de setor, Derley e Felipe, foram dados como lesionados.

Como os treinos são quase todos de portões fechados, ninguém tem uma ideia clara dos 11 jogadores que irão a campo. Uma mudança quase certa é o reaparecimento do goleiro Felipe Alves,

No Guarany, o técnico Gilmar Silva conta com o retorno do zagueiro Ciro e do volante Jéfferson Costa, após cumprirem suspensão automática. Em compensação, o volante Alemão recebeu o terceiro cartão amarelo.

O técnico Gilmar Silva disse que sua equipe não pode se atirar para cima do adversário, mas que buscará o equilíbrio: "A gente sabe que tem de chegar lá e fazer um jogo organizado, e não adianta tentar reverter o placar de qualquer jeito. Sabemos dos nossos pontos vulneráveis, mas também dos pontos fortes deles para tentar anular. Mas, sempre que entramos em campo, temos que ser ousados", disse.