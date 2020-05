Clubes estão liberados para treinar em 1º de junho, mas há impasse

Depois de um pouco mais de dois meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, enfim o futebol recebeu sinal verde para retornar. Se ainda não em jogos oficiais, os treinamentos estão autorizados a partir do dia 1ºde junho, respeitando uma série de protocolos de saúde.

A liberação ocorreu após o governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciar ontem o plano de retomada econômica, no qual está incluido o futebol, iniciando no dia 1º de junho com uma fase de transição.

Assim, os treinamentos dos times profissionais de futebol que estão no disputado a 2ª Fase do Campeonato Cearense (Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Atlético, Barbalha, Guarany de Sobral, Pacajus e Caucaia) estarão na fase de transição do plano, que terá início a partir do dia 1º de junho, próxima segunda-feira.

Por mais que fosse um desejo de todos os clubes participantes do Estadual um retorno ao futebol, nem todos eles poderão iniciar os treinamentos no dia 1º. Apenas Ceará e Fortaleza possuem estrutura para tal, com os demais ainda precisando de orientações e auxílio da Federação Cearense de Futebol (FCF) para voltar às atividades.

Vovô e Leão, têm um protocolo estabelecido para o fim de semana, de testes para jogadores e funcionários, iniciando assim os treinamentos na segunda-feira.

O Alvinegro começará as testagens a partir de hoje, com os atletas que estão na capital cearense e o Tricolor amanhã.

O modelo utilizado pelos dois clubes será o mesmo: o estilo "drive-thru", em que os jogadores ficarão dentro dos seus carros e não precisarão sequer deixar o veículo.

Com ambos, inclusive, já tendo finalizado seus respectivos protocolos de retorno às atividades, somente serão autorizados a estar no clube os jogadores e funcionários que já tiverem os resultados conhecidos e, obviamente, negativos para Covid-19. "Estamos planejados faz tempo. Esperávamos o ok. Higienização ocorrerá hoje e sábado. Testagem dos atletas que estão em fortaleza, começa hoje. E a medida que forem chegando já vão fazendo os testes. Os que estão aqui já fazem os testes hoje, e já começam a trabalhar no dia 1º. Os que estão chegando fazem os testes e vão trabalhando no dia seguinte, desde que os testes apontem que estão sadios e em condições, é óbvio. É assim que vai acontecer", explicou o presidente do Ceará, Robinson de Castro.

O mandatário tricolor, Marcelo Paz, também explicou o planejamento do Leão. "O clube estava pronto para retomada, aguardando aval do Governo do Estado. No sábado, agora, vamos fazer todas as testagens de jogadores, comissão técnica, funcionários, membros da diretoria que vão participar. Vamos fazer vacina H1N1, teste rápido e teste de sorologia. Já no sábado, isso é permitido fazer, pois não é uma atividade laboral. É uma atividade de saúde, prevenção, e os treinos voltam na segunda-feira que é o tempo que temos os resultados de todos os testes. Vamos fazer de forma muito segura".

Demais clubes

Como os outros 6 clubes não dispõem da estrutura em aparatos de saúde e um protocolo pronto, terão dificuldades. Nenhum deles deve retornar aos treinos no dia 1º, todos cobraram da Federação Cearense de Futebol (FCF), um planejamento com exigências de protocolos, como Ferroviário, Caucaia, Atlético, Guarany e Pacajus.

O Barbalha, não citou as exigências de saúde, com seu presidente interino, Roberto Antônio de Castro, afirmando apenas que o clube terá uma reunião de planejamento amanhã, já que precisará contratar uma comissão técnica, formar um grupo novo de jogadores, tendo apenas um com contrato vigente.

O Ferroviário, outro grande clubes do Estado, admitiu em nota ser impossível retornar na data. "Pela adequação aos protocolos de segurança, já nos antecipamos que é impossível voltarmos dia 1º de junho".

O clube solicitou um protocolo unificado do futebol cearense para a partir dele, fazer as devidas adequações e padrões, precisando de um tempo para implantação.

FCF

O presidente da FCF, Mauro Carmélio, garantiu cada clube se utilizará dos protocolos para um retorno aos treinos. "Será uma semana inteira de testes, preparação, higienização, limpeza das instalações. Tudo isso vai ser feito e cada clube vai fazer o seu trabalho como deve. Vamos a partir do dia 1º começar a organização e preparação dos clubes de menor porte, para que depois também possam começar os treinos físicos e depois coletivos", finalizou Carmélio.

+

Fases para o retorno do futebol



Treinos

Os treinamentos esportivos, sejam eles individuais ou coletivos, foram incluídos na fase inicial do plano de atividades econômicas do Governo do Estado, portanto, estão liberados a partir de 1º de junho. Esta transição vai até 7 de junho, do plano de retomada de atividades do Governo do Estado



Jogos

Os jogos de futebol estão incluídos na fase 4 - e última - do plano apresentado pelo Governo do Estado. Por isso, a volta dos jogos do Campeonato Cearense não acontecerá antes do previsto para a referida fase iniciar, em de 20 de julho, data mínima estipulada para encerramento dos momentos anteriores.



Previsão

Com isso, o Campeonato Cearense, que precisará de 5 datas para ser finalizado, ou 15 dias, não deve ser concluído em julho, e sim no inicio de agosto