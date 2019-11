Aproveitamento do Fortaleza no 2º turno daria vaga na Libertadores

Três jogos de invencibilidade, 12ª colocação na tabela e permanência na Série A praticamente assegurada. A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro deixa o torcedor tricolor feliz da vida e sonhando com voos ainda maiores. Restando quatro jogos, a classificação para a Copa Sul-Americana 2020 é bem possível e os mais otimistas sonham até com vaga para a Libertadores. Objetivo impossível? Se dependesse apenas do aproveitamento no 2º turno do Brasileirão, o Leão do Pici estaria, atualmente, dentro da zona de classificação para o maior torneio de futebol do continente.

O Tricolor detém a 8ª melhor campanha do returno da competição, com seis vitórias, três empates e seis derrotas nos 15 jogos que realizou na segunda metade da Série A.

O aproveitamento de 46,7% dos pontos disputados garantiria à equipe comandada por Rogério Ceni uma vaga na Libertadores, já que o Flamengo, campeão do Brasileirão, foi também campeão da Liberta neste ano e o Athletico/PR está, nesse momento, em 4º lugar, o que amplia a zona de classificação até o 8º lugar.

Muito do bom desempenho se deve ao crescimento do time na reta final da competição, justamente momento que exige mais efetividade.

Nos últimos 10 jogos, o Fortaleza detém aproveitamento ainda mais positivo, com a 7ª melhor campanha do período. Nas oito partidas mais recentes, o Leão venceu quatro, empatou três e perdeu só uma. Apesar do bom momento, é remota a chance de classificação para a Libertadores.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas, o Tricolor tem só 1,9% de probabilidade de conseguir vaga para a competição. Mesmo assim, é certo que, com o desempenho atual, os objetivos principais serão cumpridos ao fim do campeonato.