"Roupa não é descartável", diz Wesley Safadão sobre camisa repetida de Yhudy no Natal

O cantor Wesley Safadão resolveu falar sobre o uso da roupa repetida do filho Yhudy, 10, em um ensaio fotográfico de Natal. Na manhã deste domingo (27), o cearense explicou que em casa todos usam peças mais de uma vez e chegam até a trocar as vestes uns com os outros.

"Aqui, eu repito roupa. A dona Thyane, o pobre desse sapato, meu Deus do céu. Yhudy repete, Ysis repete e Dom repete. É o lema é: 'Eu uso. O que é meu, se ela quiser ela usa', enfim, A família repete toupa mesmo porque roupa não é descartável", declarou o cantor cearense.



Veja desabafo:



No sábado (26), diversos perfis de fofoca no Instagram fizeram montagem com as fotos de Natal de Wesley Safadão. É possível ver o filho mais velho do cantor usando a mesma camisa em 2019 e 2020. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais. A influenciadora digital Thyane Dantas também rebateu as críticas com textos nos stories do Instagram.

Legenda: As fotos da família de Wesley Safadão feitas no mesmo período em 2019 e em 2020 mostram Yhudy com a mesma camisa Foto: Reprodução/Instagram

Doações

Há dois anos, o cantor Wesley Safadão e a influenciadora digital Thyane Dantas realizam um bazar solidário com roupas usadas em shows, clipes e DVDs. Até conjuntos do pequeno Dom também já entraram na lista de peças comercializadas. O valor arrecado é distribuído para instituição filantrópicas atendidas pelo projeto WS Solidário.