Thyane Dantas rebate críticas por roupa repetida de Yhudy em fotos de Natal de anos diferentes

Thyane Dantas usou o Instagram para colocar fim em uma polêmica sobre a roupa usada por Yhudi, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, na foto de Natal da família. A criança era a única com a mesma roupa utilizada nas festas natalinas de 2019. Por isso, alguns internautas criticaram.

"Roupas escolhidas para uma foto da família na árvore e foi publicada no dia do Natal. Os militantes também devem ter observado que nenhum de nós (eu, Wesley, Dom, Ysis e Yhudy) usamos essas roupas no dia do Natal, porque essa foto não foi feita no dia. Nós repetimos, sim, as nossas roupas. Roupa não é descartável", posicionou-se, nos stories.

Ela ainda postou outras fotos em que os looks usados por ela e pelo filho, Dom, também foram repetidos em outras ocasiões.

