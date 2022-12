Sistema Verdes Mares realiza Feira Mulher em Foco neste domingo (11), em Messejana

O empreendedorismo feminino estará em foco no próximo domingo (11), através de mais uma ação do Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares criada em 2021 para fortalecer as conquistas femininas, bem como combater à violência contra o gênero.

A Feira Mulher em Foco, que acontecerá das 16h às 20h, no estacionamento da Areninha Murilão, no bairro Messejana, reunirá trabalhos de gastronomia, moda e artesanato produzidos por mulheres.

A programação é gratuita e prevê, ainda, espaço para iniciativas sociais, a exemplo do Programa Nossas Guerreiras, realizado pela Prefeitura de Fortaleza como forma de estimular o empreendedorismo feminino por meio da concessão de crédito orientado.

No palco, o público poderá conferir apresentações de samba, batuque, música eletrônica, roda de capoeira, além de espetáculo teatral.

Para estimular o pensamento sobre a importância e a valorização da mulher, outras ações estão previstas pelo SVM até o final de 2022, como o conteúdo informativo que continuará a ser veiculado na TV Verdes Mares, TV Diário, Verdinha, FM 93 e Diário do Nordeste.

Ruy do Ceará Diretor Superintendente do SVM No papel de maior conglomerado de comunicação do Nordeste, o SVM tem o dever de auxiliar a sociedade a enfrentar problemas que ainda não foram superados e o Projeto Elas é a contribuição do Sistema [Verdes Mares] a essa causa. Nosso foco é abordar temáticas inclusivas e casos de superação para motivar e inspirar outras mulheres a acreditar em si mesmas. Por isso, trazemos três temáticas que ajudam as vítimas a se reerguer, por meio da superação, empoderamento e autonomia

O Projeto Elas é uma realização do Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Serviço

Feira Mulher em Foco

Local : Areninha Murilão, no bairro Messejana

Data : 11/12, domingo

Hora : das 16h às 20h

Entrada gratuita

