Onde comemorar o Halloween em Fortaleza? Confira 8 opções para curtir a data

Apesar do Halloween ser uma festa típica dos Estados Unidos, a data é celebrada em diversas partes do mundo no dia 31 de outubro. Em Fortaleza, nesse final de semana, algumas festas e restaurantes temáticos vão contar com programações especiais.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com oito lugares para aproveitar a data, incluindo festas, restaurantes e shows. Para viver a experiência a fundo, está liberado até o uso de fantasias e de maquiagens assustadoras. Confira as opções:

Veja também

Aviões Fantasy

O evento terá apresentações dos cantores Xand Avião, Zé Cantor, Nattan e Ivete Sangalo e da dupla Jorge e Mateus. A cantora Anitta confirmou a participação na quarta-feira (25).

A festa começa às 19h, no sábado (28), na área externa da Arena Castelão. Ainda há venda para os setores:

Arena Sobrenatural (1º lote): Inteira - R$ 160 | Meia - R$ 80

Inteira - R$ 160 | Meia - R$ 80 Front Caldeirão (5º Lote): Inteira - R$ 500 | Meia - R$ 250

Inteira - R$ 500 | Meia - R$ 250 Camarote Criadores e Criaturas Open Bar (6º Lote): Inteira - R$ 1480 | Meia - R$ 800

Legenda: O Aviões Fantasy vai ocorrer no dia 28 de outubro Foto: Reprodução/Instagram

Instagram: @avioesfantasy

@avioesfantasy Endereço: Avenida Alberto Craveiro, 2901, Castelão

Avenida Alberto Craveiro, 2901, Castelão Onde comprar: no site oficial de venda.

Elliot - Restaurante Temático

O estabelecimento Elliot Magia está com uma programação cheia de surpresas para quem gosta de Halloween. Até o dia 31 de outubro, haverá shows temáticos, lançamentos especiais e entrada para fantasias.

Legenda: O restaurante temático conta com diversas opções de pizza, incluindo pizza doce Foto: Divulgação

O atendimento ocorre apenas com a reserva. É preciso pagar R$ 25, sendo referente a "matrícula". O valor é apenas da reserva, sem consumação. As sessões são de 18h e 20h40.

Sessões: 18h às 20h20/20h40 às 23h

18h às 20h20/20h40 às 23h Instagram: @elliot.magia

@elliot.magia Contato: (85) 98226-1095

(85) 98226-1095 Endereço: Rua Monsenhor Bruno, 458, Meireles, Fortaleza

Depot Medieval

O restaurante Depot Medieval é perfeito para quem quer embarcar na magia da fantasia. Sendo acolhedor para quem deseja ir com fantasia, ele funciona das 17h às 23h30.

Instagram: @depotmedieval

@depotmedieval Endereço: Rua Walter de Castro, 374, Cidade dos Funcionários

Legenda: O Depot Medieval traz referências de diversos universos fantásticos Foto: Reprodução/Instagram

Incantori

A decoração é inspirada no cenário de Harry Potter, com o Salão Pocioni, Salão Incantori, Salão Tavernali, e o Salão Galleria. Os atendentes embarcam na magia, assim como os pratos. É um espaço lúdico, e que garante diversão para todas as idades.

Instagram: @incantori

@incantori Endereço: Rua Walter de Castro, 311, Cidade dos Funcionários

Festa no Floresta Bar

Na semana do Halloween, o Floresta Bar vai comemorar a data no dia 27 de outubro. A partir das 20h, os clientes poderão ter acesso à uma decoração temática "de arrepiar". É possível comprar o ingresso antecipado no Sympla por R$ 25, enquanto no dia, o valor sobre para R$35.

No entanto, as vagas são limitadas. A noite será cheia de músicas de rock.

18h: Abertura com Dj Izzy

21h30: Sliver (Nirvana)

23h: Polaris (Megadeth)

00h30: Damage Inc (Metallica)

Instagram: @floresta_bar

@floresta_bar Endereço: Avenida Santos Dumont, 1788, Aldeota

The Bar Pub

A programação do The Bar Pub vai ter dobradinha de Halloween. Na sexta-feira (27), haverá o "The Baile Halloween", com músicas house, funk e pop. O line up conta com Fênnix, Lobinha, Pedro Alencar, Thiago Costta e Thiago Santiago.

Já no sábado haverá "Halloween Rock", com músicas de Korn, Slipknot e System of a Down.

Na sexta, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20, enquanto no sábado está R$ 30.

Instagram: @thebarpub

@thebarpub Endereço: Avenida Lineu Machado, 1514, Jóquei Clube

Pirata Bar (Halloween da Taylor)

O Halloween da Taylor acontece no dia 28 de outubro, a partir das 21 horas no Pirata Bar Oficial. Para os fãs da loirinha, poderão escutar o álbum 1989, na versão da Taylor.

Legenda: O Halloween da Taylor vai acontecer no sábado, dia 28 de outubro Foto: Reprodução/Instagram

O evento vai contar com decoração temática, concurso de fantasia, estande de maquiagem, de tatuagem, e performances com drag queens. É preciso ser maior de 18 anos para participar.

Instagram: @festadataylor

@festadataylor Endereço: Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

Reino do Nunca

O restaurante temático Reino do Nunca está com uma programação especial para o comemorar o Halloween, sendo uma opção para quem mora em Fortaleza perto de Aquiraz. Até o dia 31 de outubro, o local terá espetáculos, como as apresentações da "Família Addams" e o musical "Thriller", de Michael Jackson.

Legenda: Os atendentes do Reino do Nunca se fantasiam de personagens conhecidos do Dia das Bruxas Foto: Divulgação/Reino do Nunca

O restaurante conta com uma decoração temática, que inclui: cercado de caveiras, abóboras, luzes, e adereços de cemitérios. Os drinks especiais para a ocasião, com vodka, são "Sangue de Drácula" e o "Beijo do Vampiro".

As sessões do estabelecimento ocorrem das 18:00 às 22:00, durante o horário de rodízio, que custa R$ 89,90 com mais de 60 sabores de pizza.