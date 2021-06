Evento virtual traz shows gratuitos de 14 Maracatus de Fortaleza

A missão do especial "Nosso Maracatu" é levar a magia dessa tradição para os lares cearenses. Até sexta-feira (26/06), 14 grupos de Fortaleza desfilam sua riqueza no meio virtual. São cinco programas, transmitidos, às 19h30, no canal de YouTube da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). A TV Terra do Sol (42.1) exibe reprises às 12h e 19h30.

O objetivo da ação é apoiar os maracatus que estão parados por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma oportunidade para o público prestigiar a arte que atravessa gerações. Muita cor e música ao balanço de reis, rainhas, balaieiros, índios, calunga, preta e preto velhos.

Participam da ação os maracatus Solar, Rei do Congo, Nação Baobab, Nação Palmares, Obalomi, Vozes da África, Filho de Iemanjá, Rei Zumbi, Nação Pici, Axé de Oxossi, Nação Iracema, Rei de Paus, Nação Fortaleza e Az de Ouro. O show virtual foi filmado no Teatro São José.

Programação "Nosso Maracatu":

21/06 (segunda-feira): Maracatus Solar, Rei do Congo e Nação Baobab;

22/06 (terça-feira): Maracatus Nação Palmares, Obalomi e Vozes da África;

23/06 (quarta-feira): Maracatus Filho de Iemanjá, Rei Zumbi e Nação Pici;

24/06 (quinta-feira: Maracatus Axé de Oxossi, Nação Iracema e Rei de Paus;

25/06 (sexta-feira): Maracatus Nação Fortaleza e Az de Ouro.



