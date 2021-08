Twitter encerra Fleets e brasileiros publicam nudes como despedida do recurso

O "Fleets", recurso do Twitter que mantém fotos ou vídeos no ar por 24 horas — parecido com o Stories do Instagram —, será desativado nesta terça-feira (3). A despedida da ferramenta é um dos assuntos mais comentados pelos usuários da rede social no Brasil nesta segunda-feira (2).

Usando a hashtag #FleetsDay, os internautas compartilharam fotos íntimas e nudes desde domingo (1º) em uma espécie de homenagem.

O adeus inusitado ao recurso também rendeu vários memes na plataforma.

Foto: reprodução

Em comunicado no mês passado, a empresa explicou que a ferramenta foi descontinuada devido à baixa adesão. Ao criar o recurso, a plataforma tinha o intuito de que as pessoas compartilhassem ideias instantaneamente com seguidores sem reações públicas.