Instagram registra instabilidade no 'direct' do aplicativo

O Instagram começou a apresentar instabilidade para usuários brasileiros desde o início da tarde desta terça-feira (5), conforme dados da plataforma DownDetector. O ápice de reclamações registradas ocorreu às 14h52.

Os usuários apontaram problemas no envio e recebimento de mensagens do 'Direct', assim como dificuldade de atualizar o feed. Parte das reclamações é feita na plataforma, enquanto outras foram postadas no Twitter.

Quais são os problemas?

A principal dificuldade dos usuários tem sido enviar ou receber mensagens no canal "Direct" do Instagram. Enquanto alguns apontam que chegam a enviar mensagens que são apagadas automaticamente, outros relataram que não conseguiram nem mesmo efetuar o envio.

"Não consigo mandar DM e não atualiza o 'status' das DMs lidas", escreveu um internauta na plataforma DownDetector, enquanto outro compartilhou que instalou e desinstalou o aplicativo "no mínimo 5 vezes".

Em resposta ao portal Tecnoblog, um porta-voz da Meta confirmou a instabilidade nesta terça, acrescentando que o problema técnico também ocorreu no Messenger e no Workplace.

“Solucionamos o mais rápido possível para todos que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disseram em nota.