Tosador de clínica veterinária é demitido por justa causa após agredir animais no RN

Um tosador de uma clínica veterinária foi demitido por justa causa após agredir animais no estabelecimento em Natal, no Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira (16), a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) manteve a decisão apesar do processo aberto pelo funcionário.

Ele negou a acusação de agressão e de maus tratos aos animais no local de trabalho, além de solicitar a reversão da demissão para rescisão indireta, que seria o oposto de justa causa. A rescisão indireta ocorre quando o funcionário pede o desligamento por falta grave do empregador.

Segundo o funcionário, há mais de três meses, a clínica não realizava os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de modo periódico.

Porém, o desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, relator do processo no TRT-RN, declarou que os depósitos do FGTS tinham sido regularizados pela clínica antes das acusações de maus tratos e que não houve prejuízos ao trabalhador.

Confirmação de justa causa

O desembargador também concordou com o julgamento já realizado da 7ª Vara de Natal, que tinha previamente confirmado a justa causa e destacado que “consta clara agressão do autor (do processo) a animal por si banhado, como se observa do vídeo”.

O vídeo foi utilizado para confirma as agressões, capturando um momento em que o funcionário bate em um cão durante o banho. O registro foi feito pela própria dona da clínica.

"Em razão de atos reiterados e gravíssimos cometidos pelo autor (tosador), o qual inclusive reconheceu as faltas em conversa via aplicativo de mensagens, o que é corroborado por prova documental de vídeo,depoimento testemunhal e reclamações de clientes registrados em áudio e conversa”, detalhou a 7ª Vara.