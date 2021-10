Repórter de afiliada da Globo no RN chora ao noticiar que hospital não registra mortes por Covid-19

O repórter Kleber Teixeira, da afiliada da TV Globo no Rio Grande do Norte (RN), emocionou-se nessa quarta-feira (6) ao noticiar que o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, não registra mortes por Covid-19 há pelo menos 30 dias. A unidade é referência no tratamento da infecção provocada pelo coronavírus.

“É uma felicidade muito grande, né? Poder dar uma notícia dessa”, disse o repórter ao vivo, chorando, durante a interação com o apresentador Murilo Meireles.

Segundo Teixeira, do início da pandemia até hoje, o RN acumulou 7.343 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, um óbito foi registrado no estado.

“A vacinação é o que o governo [local] aponta como o que está resolvendo, derrubando essa pandemia. A gente está com 76% da população vacinada aqui no Estado”, compartilhou o repórter. A mãe dele é, inclusive, profissional da saúde que atua na linha de frente do combate à pandemia.

“O Kleber é puro coração. E ele é meio que o coração da gente também. A gente se emociona ao trazer uma boa notícia. A gente lembra de tudo o que foi vivenciado ao longo desses quase dois anos. Foi tudo muito intenso. E, quando a gente tem uma notícia como essa, 30 dias sem mortes em um hospital que foi, durante muito tempo, o termômetro da pandemia na região metropolitana de Natal... [...] quando a gente vê que tá saindo dessa situação, a gente se emociona mesmo”, comentou o âncora.

Repercussão

O desabafo de Kleber repercutiu no ‘Mais Você’, programa matutino da TV Globo apresentado por Ana Maria Braga. A apresentadora conversou ao vivo com o repórter e disse que se sentia representada por ele.