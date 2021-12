Homem de 37 anos cai de coqueiro da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte

Um homem de 37 anos caiu de um coqueiro, na tarde deste sábado (11), na Praia de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Segundo o G1, a vítima do acidente passa bem.

No entanto, está internada para tratar de uma lesão no abdômen, no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.

Assista ao vídeo:



O homem, identificado como Edson Madureira, colhia cocos para evitar que as frutas caíssem sobre os banhistas quando o tronco da árvore partiu. Um vídeo mostra o momento da queda.

Edson foi socorrido para o hospital do município. Em seguida, transferido para Natal.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste