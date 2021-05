Feriado em Natal, saiba o que abre e fecha neste 1º de maio

No Dia do Trabalhador, feriado deste sábado (1°), a pandemia de Covid-19 no Brasil passa por um dos momentos mais críticos. Em vários estados e cidades, diferentes medidas de isolamento social e prevenção à doença são colocadas em prática. Com isso, o funcionamento dos setores da economia variam conforme o estado.

Com isso, as capitais do Nordeste também apresentam diferentes modelos de funcionamento das atividades econômicas.

Natal

Em Natal, o sindicato dos trabalhadores do comércio anunciou as lojas de rua têm abertura facultativa. O centro da cidade fecha e as feiras funcionam normalmente.

As lojas e quiosques dos shoppings devem abrir de 10h às 15h. Os serviços essenciais dos centros comerciais podem abrir até as 22h.

O decreto do governo do Rio Grande do Norte estabelece que restaurantes e outros estabelecimentos podem funcionar até 15h em feriados e fins de semana. A prefeitura de Natal, no entanto, acionou a Justiça para tirar a regra de vigor.

A prefeitura também pede alteração do toque de recolher, que vigora de 22 às 5h nos fins de semana e em horário integral nos feriados.