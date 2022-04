Filhote de peixe-boi resgatado no Piauí é batizado em homenagem a Whindersson Nunes

Um peixe-boi filhote resgatado de encalhe na Praia de Macapá, em Luís Corrêa, no litoral do Piauí, foi batizado de Wind, em homenagem ao humorista Whindersson Nunes, conterrâneo do estado. O resgate foi feito nessa quarta-feira (27).

"Foi uma homenagem ao humorista Whindersson Nunes, porque termos muito carinho por ele", disse a bióloga Liliana Souza, da ONG Comissão Ilha Ativa, ao G1.

O mamífero marinho foi encontrado por pescadores durante uma atividade de pesca. Ele estava machucado e foi tratado pela equipe da ONG e preservado pela comunidade pesqueira.

"Eles entraram em contato, e por orientação nossa, fizeram todo o procedimento até que chegássemos. É importante exaltar a comunidade, pois são os maiores parceiros que temos", comentou a bióloga.

O filhote, que é uma fêmea com poucos dias de vida, deve ter se machucado por uma embarcação após se afastar da mãe, informou Liliana.

"Ele estava em um estuário [ambiente aquático de transição entre rio e mar] e os estuários são importantes para preservação dessas espécies, que procuram esses locais para ter filhotes e cuidarem da cria", explicou.

Reabilitação

O animal será encaminhado a um centro de reabilitação em Itamaracá, Pernambuco, onde terminará de ser assistido. O Ceará também dispõe de uma espécie de hospital para peixes-bois encalhados. Já no Piauí, local do encalhe, não há estrutura para esse tipo de trabalho.

"É um filhote com poucos dias de vida, fêmea. Os peixes-bois são altamente dependentes da mãe pelos dois primeiros anos de vida, então só depois dela estar reabilitada que poderá ser devolvida à natureza", explicou.