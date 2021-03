Quarentena rigorosa em Pernambuco começa nesta quinta-feira (18)

A quarentena rigorosa para conter o avanço da Covid-19 em Pernambuco começou nesta quinta-feira (18). Com restrições estabelecidas pelo Governo do Estado, diversos estabelecimentos foram proibidos de abrir durante 11 dias.

Está liberado apenas o funcionamento de serviços essenciais, como, por exemplo, farmácias, postos de gasolina e supermercados. Empregados domésticos também podem trabalhar durante a quarentena.

Bares, restaurantes, academias, escolas e universidades são alguns dos locais que não podem funcionar no território pernambucano até o dia 28 de março.

Está é a segunda vez que medidas restritivas são adotadas pelo Estado. Na primeira, em maio de 2020, o período durou 15 dias e era válido apenas para as cinco cidades do Grande Recife. Neste ano, a quarentena incluí todos os municípios, com exceção do distrito de Fernando de Noronha.

Outra diferença para esta quarentena é que não há restrição para a circulação de pessoas e veículos. Os pernambucanos podem se movimentar sem a necessidade de portar algum documento que autorize o deslocamento. Entretanto, no município de Ilha de Itamaracá existem barreiras sanitárias na entrada da cidade.

Atividades proibidas

Durante a quarentena, ficam impedidas de funcionar:

bares e restaurantes;

shoppings e galerias comerciais;

escritórios comerciais e de prestação de serviços;

óticas;

salas de cinema e teatros;

academias;

salão de beleza e similares;

comércio varejista de vestuário, calçados, eletroeletrônicos e linha branca, cama, mesa e banho e produtos de armarinho;

escolas e universidades (públicas e privadas);

atendimento ao público nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Expresso Cidadão;

práticas e competições esportivas, individuais ou coletivas, profissionais ou voltadas ao lazer (com exceção de jogos de futebol profissionais, que podem ocorrer sem público nos estádios).

operações de atracação de cruzeiros e outras embarcações de passageiros de grande porte.

clubes sociais, esportivos e agremiações;

praias, calçadões, parques e praças;

ciclofaixas de lazer;

eventos culturais, de lazer ou sociais, como shows e festas, com ou sem comercialização de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, públicos ou privados.

Serviços liberados

Veja a relação de locais que podem funcionar de forma presencial durante a quarentena, conforme o decreto estadual: