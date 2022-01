Praia em Fernando de Noronha segue fechada após ataque de tubarão

Após o ataque de tubarão a uma menina de 8 anos, na Praia Sueste, ocorrido na sexta-feira (28), em Fernando de Noronha (PE), o local segue fechado até o fim das investigações. A informação foi divulgada pelo gestor do parque marinho federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A instituição se solidarizou com a garota e a família e destacou que ataques de tubarão são raros no local, “havendo regramento quanto aos horários e locais permitidos para utilização da praia”.

Legenda: Nota do ICMBio publicada no portal da instituição Foto: Reprodução/ICMBio

Em comunicado, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), órgão da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), declarou que se reunirá nos próximos dias para avaliar o caso.

Registros de ataques

Segundo o Cemit, haviam sido registrados até agora seis incidentes com tubarão em Fernando de Noronha, sem mortes, entre 2015 e 2020.

“O primeiro ocorreu em 21 de dezembro de 2015 na Baía de Sueste, mesma praia da ocorrência desta sexta-feira. A vítima era um banhista de 32 anos, do sexo masculino, que teve lesão no braço direito. As demais estavam nas Praias do Leão, de Conceição, do Bode e da Cacimba (dois casos). Das seis vítimas, todas eram adultas, sendo dois banhistas e quatro surfistas. Todos os casos aconteceram entre dezembro e março”.

A menina, que é de São Paulo e estaria com o pai no momento do ataque, foi atendida em um hospital no arquipélago e depois levada em uma aeronave de salvamento para Recife. Não há informações sobre o estado de saúde dela.