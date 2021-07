Mulher é atropelada por caminhão de lixo em Recife; veja vídeo

Uma mulher foi atropelada por um caminhão de lixo em Recife, capital de Pernambuco. Câmeras de segurança mostram o momento exato em que o veículo colide com a vítima. As informações são do portal G1.

O caso ocorreu na UR-7, no bairro da Várzea, na Zona Oeste. Apesar de a câmera registrar a data de 27 de junho de 2021, a gravação foi feita na segunda-feira (28). O caso foi confirmado pela Polícia Civil nesta sexta (2). A gravação mostra o momento em que a roda dianteira do automóvel passa por cima da pedestre.

Nas imagens, a mulher é vista andando pela rua Soldado Mario Kozel, próxima a um homem, O caminhão está parado em um primeiro momento, mas passa a rodar em baixa velocidade em seguida, atingindo a pedestre.

Os garis que estavam recolhendo os resíduos, um homem que atravessava a via próximo à mulher e outro que varria uma calçada correram e se prontificaram a ajudar a vítima. Ferida, ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caxangá, na capital pernambucana. Posteriormente, a vítima foi levada ao Hospital Getúlio Vargas (HGV).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse ao G1 que foi ao local após saber do acidente.

"Me disseram que ela estava conversando com os socorristas. O motorista estava muito nervoso. Ele era novato no trabalho e disse que ela passou por um local que não permitia a visibilidade ideal", relatou.

Emlurb lamenta caso

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) afirmou, em nota, lamentar o ocorrido, acrescentando que "a empresa terceirizada que realiza o serviço de coleta já foi notificada a prestar os devidos esclarecimentos a respeito do acidente".

Ainda segundo a Emlurb, a empresa "já iniciou a prestação de assistência à vítima e à família". A empresa Cael, responsável pelo serviço terceirizado, não foi localizada.

A Polícia Civil comunicou que o atropelamento foi registrado por meio da Central de Plantões da Capital (Ceplanc), na Zona Norte do Recife.

Conforme comunicado do HGV, a paciente segue em observação pela equipe de traumato-ortopedia da unidade hospitalar. "No momento, segue em acompanhamento no setor de enfermaria, passando por avaliações clínicas e exames para definição de conduta cirúrgica. A paciente apresenta quadro de saúde considerado estável e está consciente", diz a nota.