Jornalista compra iPhone para o pai na internet e recebe quebra-cabeças dos Três Porquinhos

O jornalista Eduardo Sena, morador do Grande Recife, foi surpreendido ao comprar um iPhone para o pai no site da Amazon e receber um jogo de quebra-cabeças. Ele fez a compra na Semana do Consumidor e conseguiu que o preço baixasse de R$ 3.221 para R$ 2.899.

Sena comprou o aparelho no dia 20 de março, a pedido do pai: "Ele não usa cartão de crédito, nem sabe o que é pix; então mandei o boleto. E o pior é que ele ainda perguntou: ‘Isso é seguro mesmo, meu filho?’. E eu disse: É, é superseguro". As informações são do g1.

A embalagem chegou no último sábado (24) na residência do jornalista em Jaboatão dos Guararapes. Ele conta que viu a embalagem infantil, mas pensou que fosse uma forma de despistar furto.

"Ia, inclusive, mandar uma mensagem para o meu pai, dizendo que o telefone tinha chegado. Mas resolvi abrir primeiro. Quando abri a caixa, estava o jogo dos Três Porquinhos. Achei bizarro, mas pensei que era para despistar e que o celular ia estar lá dentro", conta.

Estorno

Eduardo entrou em contato com a Amazon e pediu o estorno do valor da compra. Ele foi orientado a mandar um e-mail relatando o caso.

"Disseram que tinham sete dias para responder, mas, já no sábado à tarde, mandaram um e-mail pedindo fotos com uma carta escrita a próprio punho. Eu entendo que haja um protocolo interno porque poderia ter agido de má-fé", comenta.

A empresa informou, em nota, que lamenta o caso e está em contato direto com o cliente para solucionar o problema. "Reforçamos o compromisso com nossos clientes na investigação e correção de eventuais fatores que possam gerar casos neste perfil".

Caso semelhante

Após realizar uma compra pela internet, o biomédico Lucas Portela recebeu um perfume de bebê ao invés de um iPhone 11, adquirido no valor de R$ 3.201. A compra foi feita na Amazon com previsão de chegada no dia 16 de março, em Recife. No entanto, a entrega atrasou e, ao perceber a troca, logo denunciou o caso nas redes sociais.

Lucas Portela Biomédico "Entrei em contato com o serviço de atendimento ao cliente e me informaram que a distribuidora tinha feito alguma coisa errada no sistema. Eles informaram também que estava constando que o produto tinha saído, mas não tinha", disse ele nesta segunda-feira (20) ao portal.