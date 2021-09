Homem é morto a facadas dentro de vagão de metrô em Recife

Um homem foi morto a facadas dentro de um vagão do Metrô do Recife, na Linha Sul, nesta terça-feira (21). Passageiros relataram à polícia que o assassinato aconteceu após uma briga entre ambulantes.

De acordo com o G1, o conflito verbal entre os homens teria começado na Estação Imbiribeira, mas o crime aconteceu quando o vagão estava movimento, no trajeto em direção da Estação Antônio Falcão — local onde o maquinista parou para que os passageiros descessem.

O homem suspeito de ter cometido o crime, que não teve identificação revelada, conseguiu fugir do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atender passageiros do metrô que passaram mal após o assassinato.

Investigações

A área do crime foi isolada por uma equipe da Polícia Militar. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, foram até o local para iniciar as investigações do caso.

Para ajudar a entende o crime, um homem, que seria amigo da vítima, foi levado para uma delegacia como testemunha do crime.