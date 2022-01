Meme de Luiza, que estava no Canadá, completa 10 anos; saiba como vive hoje a paraibana

Há dez anos, nesta mesma data, o Brasil conhecia o comercial que gerou o meme “Luiza no Canadá”. Nos dias atuais, já de volta ao Brasil, Luiza Rabello ainda lembra da repercussão da frase que dominou as redes sociais em 2012. As informações são do Jornal da Paraíba.

“Menos Luiza, que está no Canadá”

O caso ganhou a internet quando o colunista Gerardo Rabello, pai de Luiza, foi convidado para fazer o anúncio de um novo empreendimento imobiliário na Paraíba. A ideia era mostrar toda a família, mas como Luiza fazia intercâmbio no Canadá, a frase foi dita para justificar a ausência da filha.

A partir de então, a frase “menos Luiza, que está no Canadá” ganhou tanta repercussão que a jovem antecipou seu retorno ao Brasil para fechar parcerias comerciais. Hoje, ela vive em João Pessoa e trabalha como dentista.

“Foi uma avalanche de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sabia do comercial, mas não sabia da citação do meu nome, então pra mim foi um susto, descobri junto com o meme. Fiz algumas publicidades e, como meu pai sempre diz, surfei na onda do que o momento me proporcionava”, disse Luiza.

Luiza Rabello se casou em 2021 com o empresário David Lira e atualmente espera o primeiro filho. Ela prefere manter sua vida longe dos holofotes, mas diz que até hoje é reconhecida pelo meme. "Eu brinco que nunca deixarei de ser Luiza do Canadá”, afirmou.