Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 23

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (23/8), exibe o filme “A Minha Garota Para Sempre” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "A Minha Garota Para Sempre"

Liam é um jogador de futebol americano que deixa sua noiva no altar para tentar carreira na música. Anos depois, ele deve voltar à sua cidade natal e lidar com as decisões que tomou no passado.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "A Minha Garota Para Sempre"

Título Original: Forever My Girl

Forever My Girl Elenco: Abby Ryder Fortson;Alex Roe;Jessica Rothe;John Benjamin Hickey;Peter Cambor;Tyler Riggs

Abby Ryder Fortson;Alex Roe;Jessica Rothe;John Benjamin Hickey;Peter Cambor;Tyler Riggs Dubladores: Isa Cavalcanti;Marcelo Salsicha;Raphael Ferreira;Ricardo Sawaya;Tess Amorim;Thiago Longo

Isa Cavalcanti;Marcelo Salsicha;Raphael Ferreira;Ricardo Sawaya;Tess Amorim;Thiago Longo Direção: Bethany Ashton Wolf

Bethany Ashton Wolf Nacionalidade: Americana

