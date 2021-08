Homem perde pai e irmão com Covid-19 e mata casal que teria transmitido doença

Um casal foi assassinado e um jovem baleado na perna, nesta terça-feira (17), em Itumbiara, Goiás. Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por vingança, pois supostamente as vítimas transmitiram Covid-19 para a família do suspeito, que acabou perdendo o irmão e o pai em consequência do coronavírus. As informações são do Uol.

Conforme o delegado do Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara, Felipe Sala, o autor das mortes culpou Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e a esposa, Marília Silva e Silva, de 37 anos, pela morte dos familiares em decorrência da infecção pela doença.

O homicídio aconteceu em um galpão onde as vítimas trabalhavam. O marido foi atingido na cabeça e a mulher no rosto. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu na unidade hospitalar. Flanklaber Silva e Silva Junior, de 21 anos, filho de uma das vítimas, foi atingido na perna, sofreu uma fratura e foi socorrido. O suspeito de cometer o crime fugiu após os disparos.

Sala acredita que a motivação dos assassinatos foram vingança. O suspeito, que não teve a identidade revelada pela Polícia, usou uma pistola e deferiu cerca de 20 tiros no local. "Eles estavam sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de ter transmitido covid-19 para a família do atirador. O suspeito foi ao local para vingar a morte dos parentes", explicou o delegado.

Até o início da noite desta terça-feira (17) o suspeito ainda não havia sido localizado. Conforme a Polícia Civil, esquipes estão nas ruas para prendê-lo.