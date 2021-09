Fábio Arruda sofre tentativa de assalto após criminosos invadirem casa em bairro nobre de SP

O consultor de etiqueta Fábio Arruda teve a casa invadida e sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (16). O caso ocorreu no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo (SP). As informações são do portal R7.

Conforme a Polícia Militar paulista, dois homens armados entraram na residência do consultor, localizada na avenida Brigadeiro Luís Antônio, nas proximidades do Parque Ibirapuera, por volta das 10h50. Segundo o portal Brasil Urgente, os criminosos — que chegaram dizendo ter uma encomenda para o consultor — renderam quatro pessoas.

Fábio Arruda

Quando percebeu a ação, Arruda começou a gritar. Os assaltantes, espantados, fugiram em um carro. Conforme o Brasil Urgente, os criminosos estavam em um veículo Hyundai HB20 com placas clonadas. Um relógio do apresentador foi levado.

Segundo a Record TV, o consultor conseguiu acionar a Polícia logo após a fuga. Em vídeo gravado à emissora, ele parabenizou a atuação dos agentes.

"Tá tudo bem. Entraram armados na minha casa sim, mas a polícia deu um show de atuação. Chegaram muito rápido e agora estou na delegacia. Quero tranquilizar vocês. Muito obrigado, e tá tudo em paz", declarou Arruda, que prestou depoimento sobre o incidente em delegacia.

Conforme o delegado do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), Osvaldo Nico Gonçalves, o caso foi levado ao 15º Distrito Policial (DP), no bairro Itaim Bibi. A investigação, segundo o Brasil Urgente, acredita que a quadrilha teve acesso a informações privilegiadas antes da invasão.