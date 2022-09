Dia do Irmão: veja 10 mensagens para fazer a sua homenagem

O Dia do Irmão acontece neste 5 de setembro e homenageia pessoas que dividem o mesmo pai e/ou mãe, ou nutrem uma relação fraternal, sem necessariamente uma ligação sanguínea.

A data também é comemorada em outros países e nações, como nos Estados Unidos e na Europa, mas em um dia diferente do celebrado no Brasil.

Segundo define o Dicionário Cambridge, irmão ou irmã é um indivíduo que compartilha pelo menos um dos genitores, ou então possuem semelhança um com outro. Além das definições fornecidas pela publicação, há também o lanço de irmandade formado por uma amizade íntima entre pessoas que não possuem ligação sanguínea.

Para comemorar este dia, confira abaixo algumas mensagens para homenagear seu irmã ou irmão.

Veja 10 mensagens para fazer a sua homenagem

Quando você nasceu, eu já era grande e pude observar você crescer. É muito bom ser irmão/irmã mais velho e saber que acompanharei todas as etapas da sua vida, poderei lembrar todos os detalhes. Querido (a) irmão/irmã, meu carinho por você só aumenta a cada dia mais. Neste Dia do Irmão, quero dizer que amo muito você!

Somos diferentes e brigamos muitas vezes, mas o laço que nos une é tão forte quanto a amizade que nos aproxima. Te amo! Feliz Dia do Irmão!

Querido irmão/querida irmã, diariamente agradeço a Deus por colocar você no meu caminho, um amigo/uma amiga como você. Nesta data, quero celebrar você, meu irmão/minha irmã em Cristo. Feliz Dia do Irmão!

Você é uma bênção na minha vida e ter sua amizade representa um grande conforto que todos os dias aquece meu coração. Feliz Dia do Irmão!

Você é a pessoa que mais confio neste mundo. Apesar de não sermos iguais, nos entendemos de uma forma única. Você é o meu melhor amigo/a minha melhor amiga. Feliz Dia do Irmão!

Felicidade é poder crescer brigando com um irmão/irmã e tê-lo/tê-la pelo resto da vida como melhor amigo/amiga. Te amo, meu irmão/minha irmã! Feliz Dia do Irmão!

Querido irmão/irmã, nenhuma distância consegue reduzir o amor que sinto por você. Já que estamos longe, escrevo esta mensagem para lhe desejar um feliz Dia do Irmão e dizer que amo você. Sinto muito sua falta.

Meu irmão/minha irmã, Deus nos fez além de irmãos de sangue, mas amigos/amigas, ao criar um laço eterno e inquebrantável entre nós. A amizade e o amor fraternal que compartilhamos são únicos, incondicionais e infinitos. Feliz Dia do Irmão!

Você é um grande exemplo para mim, por isso, tenho muito orgulho de chamar você de irmão/irmã. Espero poder contar com a sua proteção sempre, até sermos bem velhinhos. Te amo, mano/mana.

Você é muito chato/chata, você me amola e pega no meu pé e, mesmo assim, eu amo você demais. Feliz Dia do Irmão, meu chatinho/minha chatinha favorito/favorita! Nossa cumplicidade é forte, sendo construída à base de amor, brigas e risadas.

