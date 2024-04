Ciclista morre ao cair da Ponte do Esqueleto, no interior de São Paulo

Uma ciclista morreu na manhã desse domingo (28), no interior de São Paulo, após cair de uma ponte com mais de 15 metros de altura. Segundo o G1, Kelly Stefani de Oliveira Alves, 38, pedalava com o marido e um grupo de outros ciclistas quando passou pela Ponte do Esqueleto, na divisa entre as cidades de Cordeirópolis e Limeira.

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que a mulher, que é de Rio Claro, teria se desequilibrado ao encostar o pé na mureta da ponte, que é baixa, e caído com a bicicleta. Ela chegou a ser socorrida tanto pelos bombeiros como pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Ela deixa o marido, que também estava no local no momento da queda, e um filho de sete anos.

Ponte do Esqueleto

A Ponte do Esqueleto está desativada há cerca de 30 anos, mas costuma ser frequentada por ciclistas e corredores locais. A estrutura, de acordo com o G1, pertence ao governo estadual, e também costuma ser utilizada por praticantes de esportes radicais, como rope jump, uma modalidade de salto em queda livre.