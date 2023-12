Assalto ao Banco Central em Fortaleza: após 12 anos, engenheiro envolvido no crime é preso

O suspeito Marcos Rogério, conhecido como “Cabeção”, foi preso nesta sexta-feira (1º) por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A ação ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo, com apoio de policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio).

Marcos foi apontado como um dos responsáveis por projetar e supervisionar o túnel usado durante o assalto ao Banco Central de Fortaleza, no dia 6 de agosto de 2005. Na época, o grupo de criminosos roubou R$ 164 milhões, sendo o maior da história do Brasil.

Conforme o Metrópoles, o suspeito estava foragido há 12 anos, desde que ocorreu o resgate dele do Presídio de Itaitinga, no Ceará.

Imóvel em Salto

Os agentes identificaram que Marcos frequentava um imóvel no município de Salto.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que ele não ofereceu resistência quando foi abordado para ser preso, e que os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel dele em Salto.