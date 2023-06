Anvisa revoga suspensão de fabricação de produtos da Fugini

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou, nesta quarta-feira (7), as medidas de fiscalização sanitária aplicadas à Fugini. Com a medida, a empresa volta a poder fabricar, comercializar e distribuir todos os seus produtos, incluindo os que têm ingredientes alergênicos.

Com a medida publicada hoje, está liberada a fabricação de todos os produtos, incluindo aqueles com ingredientes alergênicos. Também foi liberada a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos acabados em estoque na fábrica, produzidos até o dia 27/3/2023, e das polpas de tomate utilizadas como matéria-prima, fabricadas ou adquiridas até aquela data". Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

No último sábado (3), a Fugini foi indiciada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por crime contra a relação de consumo, após clientes denunciarem que adquiriram molhos de tomate contaminados com fungos e ovos de parasitas em estabelecimentos comerciais de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre.

A liberação desta quarta foi possível, segundo a Anvisa, após o órgão analisar os registros de controle de qualidade da empresa e não constatar riscos à saúde do consumidor. Contudo, a revogação não afeta o recolhimento e a análise dos produtos envolvidos nas falhas graves de qualidade constatadas em março deste ano. "Tanto a agência quanto os órgãos de vigilância sanitária locais continuam acompanhando a unidade fabril", garantiu o Governo.

Suspensão da fabricação

A Anvisa suspendeu as atividades da Fungini no último dia 27 de março, após identificar falhas graves de boas práticas de fabricação durante uma inspeção sanitária. Durante a suspensão, a empresa teve de promover adequações exigidas na legislação sanitária para a produção de alimentos seguros e de qualidade.

Nos dias 3 e 5 de abril, em nova inspeção feita pelo órgão nacional, foi constatado que o estabelecimento estava apto a retomar a fabricação de parte dos seus produtos. Depois, com novas modificações e inspeções, o órgão decidiu liberar a empresa para produzir todos os produtos.

A fábrica da Fugini, no entanto, segue sendo acompanhada pelos órgãos de vigilância sanitária para a verificação da efetiva implementação do Plano de Controle de Alergênicos.