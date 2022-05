Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto a coletivo em São Luís, MA

Um motorista de ônibus foi esfaqueado durante um assalto na altura do bairro São Cristóvão, em São Luís (MA), na noite dessa quarta-feira (18). Conforme o portal G1, a vítima conduzia um veículo da linha Santa Clara/João Paulo quando o suspeito entrou no coletivo. Após alguns minutos, ele sacou uma faca e roubou o celular de uma passageira, virando-se para ameaçar o cobrador e outros ocupantes. O condutor, identificado como Igor dos Santos, reagiu e travou luta corporal com o homem, sendo esfaqueado até tirar o criminoso do ônibus. O suspeito conseguiu fugir, e o motorista foi encaminhado com ferimentos leves a um hospital. Ele foi liberado depois de atendimento médico.