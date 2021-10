Tempestades de areia avançam para quatro estados brasileiros e chegam ao Maranhão

Pelo menos quatro estados brasileiros registraram tempestades de areia na tarde desta sexta-feira (1º). De acordo com a empresa de meteorologia Metsul, cidades do interior de São Paulo foram as mais atingidas. O fato também aconteceu em municípios de Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão. As informações são do O Globo.

O fenômeno observado causou o destelhamento de casas e prédios, derrubada de árvores e o tombamento de um caminhão em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Este foi um dos locais mais afetados, segundo a Metsul.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aeroporto da cidade sofreu danos com os ventos acima dos 80 km/h. Moradores de Andradina, Penápolis, Dracena e Tupi Paulista também viram a situação.

Avanço

A nova tempestade de areia no Oeste paulista ocorreu depois da chegada de fortes áreas de instabilidade que avançaram a partir do Sul do país, de acordo com a Metsul.

Elas causaram granizo e vento forte nos três estados da região entre quinta (30) e sexta (1º). Depois de meses de pouca chuva, uma ventania gerada pelos temporais levou a areia que estava no solo seco.

Cenário para o fim de semana

O fenômeno também foi observado em municípios de Mato Grosso do Sul e do Maranhão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Novos temporais estão acontecendo para este fim de semana no Sudeste e no Centro-Oeste do país, o que pode resultar ocorrências de tempestades de areia nas duas regiões.