Prefeito desfaz contrato com curso de Medicina após aluno xingar município, no Maranhão

O prefeito de Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, Fred Campos (PSB), desfez o contrato que mantinha com o curso de Medicina da Universidade Ceuma após um estudante publicar um vídeo xingando e menosprezando o Município. Nessa terça-feira (12), o gestor divulgou a decisão de interromper o estágio com os alunos de medicina da instituição.

Nas redes sociais, o acadêmico Ryan Carvalho Xavier publicou um vídeo com o áudio que dizia: "Acaba, pelo amor de Deus, acaba pelo amor de Deus". No vídeo, escreveu: "Meu tênis branquinho da ON vendo que não tá mais em uma prateleira em Zurique e sim indo atender paciente no c# do Maranhão".

O vídeo contou com diversos comentários questionando o amor do estudante pela profissão. "Um vídeo como o exposto deve servir para pensar que tipo de médico a universidade está formando. Só o conhecimento técnico não é suficiente para uma medicina humana", escreveu uma internauta.

Após a repercussão da publicação, o prefeito Fred Campos revelou a decisão de cancelar o convênio. "Eu achei tão absurdo esse vídeo atacando o município de Paço, botando palavras de baixíssimo calão. A gente claramente percebe o nível baixo do médico que a gente vai formar", afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais.

Veja vídeo:

Trato social para garantir tratamento humanizado

No Instagram da Prefeitura de Paço do Luminar, Fred ainda compartilhou preocupação pelo ocorrido. "É preocupante isso. Preocupante porque uma pessoa que não tem o mínimo de trato social, ela não pode querer cuidar da vida das pessoas", disse.

O prefeito afirmou que recebeu o vídeo de diversas pessoas e considerou a "gravidade do ocorrido".

Com a decisão, nenhum aluno do Ceuma pode fazer estágio dentro das unidades de saúde do município de Paço do Lumiar. Fred ainda afirmou que está encaminhando, ao Ministério Público do Maranhão e à Polícia, uma representação criminal contra o autor do vídeo por injúria qualificada.

"Antes do Ceuma oferecer um curso de medicina, ele tem que oferecer um curso social, para a pessoa poder viver em sociedade. Isso aqui demonstra claramente que ele não tem capacidade nenhuma de viver em sociedade". Fred Campos Prefeito de Paço do Lumiar

Nos comentários da publicação, estudantes da universidade pediram que o prefeito reconsiderasse a decisão. "A fala desse aluno não representa um coletivo, mas sim uma atitude individual e infeliz de alguém que não valorizou a oportunidade que recebeu", escreveu usuária identificada como Deíse Gomes.

Já outros internautas defenderam a decisão, apontando que o estudante representa, sim, a universidade e que essa ação evidencia a importância de respeitar o município e seus moradores. "[Ele] está lidando com vidas. A responsabilidade é enorme assim como as punições devem ser proporcionais também", disse um usuário do Instagram.

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Um dos comentários foi feito por uma mulher que se apresentou como mãe de Ryan Xavier, Paty Xavier. Ela disse que o vídeo foi uma publicação infeliz do filho, que teria demonstrado arrependimento e entendido gravidade da situação. "O que mais nos revolta é que, após a publicação feita pelo prefeito nas redes sociais, o caso tomou proporções gigantescas", acrescentou. O estudante não se manifestou publicamente.

Pronunciamento de alunos do curso de Medicina

Após a repercussão do caso, a turma do 4º período do curso de Medicina compartilhou uma nota sobre o assunto. O documentou citou que a atitude é "incompatível com os princípios éticos, morais e profissionais que norteiam a formação médica".

"Diante dos acontecimentos recentes envolvendo um discente de nossa turma, registramos nosso repúdio à atitude praticada, especialmente por compreender que comportamentos antiéticos não devem ser normalizados nem tolerados dentro do ambiente universitário. Essa atitude não representa nossa turma". Turma do 4º período do curso de Medicina Nota oficial

O Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Ceuma também repudiou o comportamento do discente e o menosprezo direcionado às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paço do Lumiar. "Representam importantes cenários de formação acadêmica, ética e humana para estudantes da área da saúde", escreveu.

No entanto, eles também solicitaram que o prefeito Fred Campos reconsiderasse a decisão e as "eventuais medidas restritivas direcionadas de forma coletiva aos alunos da Universidade Ceuma".

Segundo o Centro Acadêmico, a situação foi encaminhada à coordenação responsável, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Veja íntegra de nota da Universidade Ceuma

"A Universidade CEUMA reafirma seu compromisso com a formação ética, técnica e humana de seus estudantes, bem como com o respeito às instituições públicas, aos profissionais da saúde e à população atendida nos campos de estágio.

Diante do episódio recentemente divulgado, a Instituição esclarece que não compactua com comportamentos incompatíveis com os princípios de respeito, responsabilidade e postura profissional exigidos de seus acadêmicos. A conduta relatada será apurada individualmente, com adoção das medidas cabíveis previstas no Regimento Institucional e no convênio de estágio firmado com o Município.

A Universidade CEUMA pede desculpas à população de Paço do Lumiar por qualquer desconforto causado pelo episódio e reafirma seu respeito pela comunidade, pelos usuários do sistema público de saúde e pelos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.

A Instituição destaca, contudo, que atitudes individuais não representam os valores da universidade nem o comportamento da ampla maioria dos estudantes, que exercem suas atividades acadêmicas com dedicação, ética e compromisso social.

A Universidade CEUMA lamenta ainda qualquer medida que resulte em prejuízo coletivo a estudantes sem relação com o ocorrido, especialmente diante da contribuição social desenvolvida pelos acadêmicos nos serviços de saúde.

A Instituição seguirá atuando com diálogo, responsabilidade institucional e compromisso com a educação, sempre pautada pela responsabilização individual, pelo respeito mútuo e pelo interesse da população".