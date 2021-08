Veneno de serpente brasileira tem substância capaz de inibir ação do coronavírus, aponta estudo

Cientistas do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara, descobriram uma molécula do veneno da jararacuçu - espécie de cobra brasileira, capaz de inibir a ação do coronavírus no organismo. As informações são do G1.

Em testes de laboratório, cientistas aplicaram um pedaço da proteína do veneno em células de macaco infectadas e constataram que a capacidade do vírus se reproduzir caiu 75%.

Os resultados são promissores para a uma futura produção de medicamentos indicados no tratamento de pessoas infectadas.

Testes em humanos

Resultados dos primeiros testes in vitro em células humanas infectadas ainda são aguardados, para o composto ser testado em pacientes com Covid-19.

"Nossa esperança é obter moléculas que podem ser usadas para o tratamento de pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2", disse o professor do Instituto de Química da Unesp, Eduardo Maffud, em entrevista a EPTV Campinas, filiada da TV Globo.

Além da Unesp, o estudo tem participação também da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Segunda maior cobra peçonhenta do Brasil

A jararacuçu (Bothrops jararacussu) é considerada a segunda maior serpente peçonhenta do Brasil. O tipo é natural da Mata Atlântica, encontrada desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Fora do País também pode ser vista na Argentina, Bolívia e Paraguai.