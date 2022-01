Relógio do juízo final continua a 100 segundos da meia-noite; entenda

Acadêmicos americanos do Boletim dos Cientistas Atômicos emitiram boletim, na última quinta-feira (20), com a mais recente previsão do relógio do juízo final, em inglês chamado por "Doomsday Clock". Segundo o grupo de estudiosos, faltam 100 segundos para o fim do mundo.

O indicador é o mesmo dos últimos dois anos (2020 e 2021), mas, ao se analisar uma série histórica mais ampla, estamos cada vez mais perto do apocalipse. Em 1991 faltavam 17 minutos; em 2002, sete; e em 2015, três.

Conflitos internacionais, pandemia e uso de combustíveis fósseis são destacados como consequências do tempo destacado no relógio do juízo final.

Legenda: Conflitos com armas químicas são alvo de crítica do grupo de cientistas atômicos Foto: Divulgação/Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA

"Hoje, os membros do Conselho de Ciência e Segurança acham que o mundo não está mais seguro do que estava no ano passado nesta altura e, portanto, decidiu definir o 'Doomsday Clock' mais uma vez entre 100 segundos e meia-noite”, declarou Rachel Bronson, Presidente do Boletim e CEO, em comunicado.

Quem inventou o boletim com o relógio do juízo final e como é calculado?

Legenda: Criador do relógio do juízo final, o físico teórico Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral Foto: Divisão de Gravuras e Fotografias da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos

O boletim foi criado em 1945 por Albert Einstein e pesquisadores da Universidade de Chicago que participaram do Projeto Manhattan, a criação da bomba atômica americana. Dois anos depois, alarmados com as possibilidades de o novo armamento ser utilizado em um conflito com a União Soviética, eles criaram o relógio como forma de alertar a comunidade internacional sobre riscos.

O relógio do juízo final é definido todos os anos pelo Conselho de Ciência e Segurança do Boletim dos Cientistas Atômicos em consulta a um Conselho de Patrocinadores, que inclui 11 laureados com o Nobel.

O Relógio tornou-se um indicador universalmente reconhecido da vulnerabilidade mundial à catástrofe de armas nucleares, mudanças climáticas e tecnologias disruptivas em outros domínios.

É possível mudar o cálculo do relógio do juízo final?

O Boletim dos Cientistas Atômicos aponta 13 pontos que precisam ser atendidos com emergência para proteger a humanidade das principais ameaças globais e influenciar na mudança dos ponteiros do relógio do juízo final.

China, Estados Unidos Irá e Rússia são apontados pelos cientistas como os principais alvos de mudança em cenários que envolvem guerras, combustíveis fósseis e ciência.

Pontos de mudanças mundiais: