Crew-2 lança missão tripulada rumo à Estação Espacial Internacional

O lançamento da espaçonave SpaceX Crew-2 ocorreu às 6h49 desta sexta-feira (23), no horário de Brasília. O foguete partiu do Complexo de Lançamento 39 A do Centro Espacial Kennedy da Nasa na Flórida. Os quatro astronautas envolvidos na missão Crew-2 já estão em órbita com destino à Estação Espacial Internacional (ISS).

O foguete SpaceX Falcon 9 impulsionou a espaçonave Crew Dragon com os astronautas da Nasa, Shane Kimbrough e Megan McArthur, ao lado de Akihiko Hoshide da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa); e Thomas Pesquet, da Agência Espacial Européia (ESA). Eles atuarão em um período de seis meses na missão científica.

Segundo informações da Nasa, o carregamento de combustível ficou completo no primeiro estágio. A Crew Dragon se separou do segundo estágio e está voando por conta própria. A espaçonave segue viajando a aproximadamente 17.000 milhas por hora. A sequência de abertura do cone de nariz do dragão começou um minuto depois para uma jornada de 23,5 horas.

Objetivos científicos

Os tripulantes não retornarão antes de 31 de outubro. A espaçonave Crew Dragon pode permanecer em órbita por pelo menos 210 dias, o que é uma exigência da Nasa. Durante as pesquisas científicas, a Crew-2 fará investigações e demonstrações de tecnologia para melhorar a compreensão do clima e vida na Terra.

Ainda ao longo da expedição, o foco também será dar continuidade a uma série de chips de tecido no espaço de estudos. Os chips de tecido são pequenos modelos de órgãos humanos contendo vários tipos de células que se comportam da mesma forma quando estão no corpo.

Outro elemento importante da missão do Crew-2 é aumentar o sistema de energia solar da estação, instalando o primeiro par de seis novos painéis solares ISS Roll-out.