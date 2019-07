Problemas resolvidos

“O empreendedor é um agende de mudanças. Seu papel é transformar o ambiente em que está inserido, apresentando soluções para problemas. Sim, um empreendedor, seja ele qual for, é um solucionador de problemas: o dono de uma startup resolve problemas, o que vende galeto na esquina, também.” Essa é a visão de Jonny César Cavalcante de Oliveira (foto abaixo), Articulador do Sebrae-CE - Escritório Regional Metropolitano, a respeito da importância de se identificar novas oportunidades de negócios. Além de interessante, a análise mostra o peso da atuação dos empreendedores na construção da sociedade. “Ao fazer o exercício de resolver problemas, o empreendedor possibilita ganhos em todos os lados. Aos clientes, por desfrutarem da solução que ele traz; à sociedade, por ter à disposição mais um produto ou serviço; e a ele mesmo, pelo retorno financeiro e pela satisfação em atender necessidades”, completa Jonny César, que também é professor de Pós-Graduação da Universidade Unileão, de Juazeiro do Norte.

Para identificar novas oportunidades no mercado, Jonny Cesar recomenda aos empreendedores que observem o ambiente onde estão inseridos (bairro, cidade etc.) e percebam problemas não solucionados ou solucionados de forma insatisfatória. A partir daí, deve-se analisar que tipo de solução poderia ser apresentada e se ela tem escala (ou seja, se muitas pessoas poderiam e gostariam de se beneficiar dela). “Depois disso, vale a pena estudar bem o problema e fazer testes rápidos e baratos. Um exemplo: João identificou que não existem muitas opções de lazer para família no bairro onde mora e imagina que uma pizzaria pode ser algo que incrementaria o movimento no bairro e que teria boa aceitação. Ele conhece um amigo pizzaiolo que toparia trabalhar com ele. Como saber se poderia dar certo?”, expõe Jonny César. “Que tal fazer algumas pizzas e vender na pracinha do bairro aos finais de semana? Seria uma forma rápida e sem muita despesa de fazer um teste que serviria de termômetro de aceitação do produto ou serviço que se quer oferecer para embasar a decisão de buscar um ponto físico e abrir uma pizzaria de fato. Esse exemplo pode ser aplicado a qualquer negócio”, orienta o Articulador do Sebrae-CE.

Capacitação

Diante da velocidade das mudanças de comportamento do consumidor e das ferramentas tecnológicas disponíveis na atualidade, é vital que o empreendedor esteja capacitado (e a sua equipe) para essas oportunidades no mercado. “É preciso estar atento ao que se passa no segmento em que atua. Quais as novidades? As tendências? O que tem mudado no mercado? O empreendedor não tem a obrigação de saber tudo, mas precisa ter perto alguém que saiba daquilo que ele não domina. Por isso a importância de sócios ou colaboradores com perfil complementar ao dele. O desafio é sair do operacional e entrar pro estratégico”, explica Jonny César.

Ainda com base no exemplo da pizzaria, o empreendedor precisa pensar cada vez menos nas pizzas que estão sendo feitas neste momento (operacional) e pensar em que novos sabores poderiam ser oferecidos. “E que novo fornecedor ele poderia buscar que oferecesse melhores preços ou que tipo de promoção poderia fazer para alavancar as vendas (estratégico). Para tanto, uma equipe bem treinada e capacitada se faz vital. É preciso encarar capacitações como investimento, não como custo”, ressalta o professor de Pós-Graduação da Universidade Unileão.

Perspectivas

De acordo com Jonny César Cavalcante de Oliveira, as perspectivas para o empreendedorismo este ano no Ceará são positivas. “O mercado mostra uma tendência cada vez maior para o crescimento de negócios relacionados a prestação de serviços, o que vem sendo facilitado pela ascensão das tecnologias de comunicação e fluxo de informações”, projeta. “Todavia, é complicado recomendar um segmento específico para investir. Antes de tudo, aquele que deseja empreender precisa identificar uma área que ele goste. Depois, buscar o máximo de informação possível, tanto antes de abrir quando depois de iniciado. O empreendedor nunca pode deixar e aprender!”, afirma o Articulador do Sebrae-CE - Escritório Regional Metropolitano.

Saiba mais:

Portal do Sebrae

www.ce.sebrae.com.br

Plataforma de ensino a distância

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead