Ajuda tecnológica

A mobilidade oferecida por smartphones e tablets é um grande avanço para quem precisa de praticidade e agilidade nas comunicações. No âmbito dos negócios, contar com essa flexibilidade representa um ganho para a gestão, uma vez que fica muito mais fácil editar documentos, organizar finanças e processos de trabalho com a ajuda de aplicativos.

Para os empreendedores que estão começando ou precisando de ferramentas para gerenciar alguns processos da empresa, preparamos uma lista de aplicativos que valem a pena testar e incluir no dia a dia. Confira!

Para organizar tarefas na equipe

Trello

Organizar múltiplas tarefas, acompanhar o progresso de cada projeto e facilitar a comunicação com a equipe são as principais vantagens do Trello. Por meio de cartões, é possível dividir áreas, distribuir demandas, anexar arquivos e ver quem está fazendo o que dentro da equipe. Além de saber os responsáveis por cada tarefa, pode-se estipular prazos e ter uma visão do todo. O aplicativo está disponível para Android e iOS, com versões gratuita e paga, sendo possível também acessar por desktop.

https://trello.com/

Asana

Com ele, você consegue gerenciar projetos e equipes, visualizando, numa única tela, o quão ocupados estão os envolvidos. É possível incluir membros no seu time e designar prioridades para tudo o que precisa ser feito. Além disso, permite a criação de discussões sobre os projetos e o envio de anexos. O aplicativo está disponível para iOS e Android. O plano básico é gratuito, o premium, $ 11.99/mês e o Business, $ 23.99/ mês

Para organizar ideias

Evernote

Um dos mais conhecidos para fazer anotações e organizar arquivos. Você pode registrar ideias, criar lembretes e guardar imagens, tudo separado por “fichários”. Além disso, é possível compartilhar notas e conversar com outras pessoas para realizar um trabalho conjunto. O aplicativo está disponível para Android, iOS, Windows 8 e Windows Phone, com versões gratuitas e planos de R$ 9 e R$ 24 por mês.

Google Keep

Aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), permite que o usuário grave notas de voz que são reescritas pelo app. É possível também fazer desenhos, guardar imagens, criar listas e lembretes. O aplicativo é gratuito, basta ter uma conta Google.

Para organizar finanças

ZeroPaper

Especialmente desenvolvido para autônomos, profissionais liberais, MEIs e microempresas, o ZeroPaper é um aplicativo de controle financeiro simples. Ele gerencia contas bancárias e cartões de crédito, controle de contas a pagar e receber, guarda recibos e comprovantes, emite nota fiscal eletrônica de serviço, entre outras funcionalidades. Os planos são pagos, mas o app oferece teste grátis por 30 dias.

Organizze

Para quem precisa controlar as finanças, esse aplicativo é uma boa dica. Além de sincronizar as contas bancárias, ajuda a ter uma educação financeira consolidada. Você define metas para os gastos em cada categoria, recebe alertas de contas a pagar, gráficos de desempenho entre outras funcionalidades. O aplicativo tem versões gratuita e paga e está disponível para iOS e Android.

Guia Bolso

Eleito por muitos especialistas como o melhor aplicativo de controle financeiro do mercado, o Guia Bolso se conecta à conta corrente ou cartão de crédito do usuário, mostrando em uma tela todo o histórico financeiro. O usuário acessa informações de despesas e rendimentos tanto em visualizações individuais quanto em categorias. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS e Android.