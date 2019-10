Higiene na cozinha favorece a saúde

A limpeza é bem-vinda em todos os ambientes da casa, especialmente na cozinha. É ali onde são preparados, servidos e acondicionados os alimentos que garantem a nossa saúde e a de nossa família. No entanto, se não forem tomados alguns cuidados higiênicos básicos, o local pode favorecer a proliferação de insetos e micro-organismos prejudiciais ao nosso bem-estar.

Fogão, bancadas, esponja, tábua de corte e escorredor de prato: esses são os itens que mais precisam de cuidados de limpeza dentro da cozinha, pois acumulam restos de alimentos e podem favorecer a presença de insetos e bactérias causadores de doenças. Pode parecer que é óbvio manter a higiene desses objetos, mas devido à correria do dia a dia e por serem tão utilizados, muitas vezes não dedicamos a devida atenção a esse trabalho.

Na limpeza da cozinha, alguns procedimentos simples podem ser adotados para manter os insetos bem longe. O primeiro: antes de varrer o chão, inicie a limpeza pelas bancadas e mesas, passando um pano para retirar os resíduos de alimentos – que normalmente vão para o chão, em seguida. Depois disso, cuide para que a limpeza do piso seja feita diariamente, varrendo para retirar restos de alimentos e passando um pano de chão para tirar o excesso de gordura. Esteja certo de que basta um dia sem a higiene correta para que o chão da cozinha se torne um habitat ideal para formigas, baratas e outras pragas domésticas.

Veja, a seguir, como promover a limpeza correta de outros itens importantes da cozinha.

Fogão

Limpe o fogão todos os dias para que ele não acumule sujeira. Para a limpeza, espere que a superfície esteja fria, caso contrário, o choque térmico pode danificar a peça metálica. Se estiver com muita gordura, retire o excesso com pano umedecido com vinagre. Para a higiene diária, use esponja macia e detergente neutro. Uma vez por semana, capriche mais, com água e detergente e depois esquente vinagre de álcool branco e passe no inox. À medida que passar o vinagre, seque o fogão. Isso mantém o brilho do equipamento.

Bancadas

Bancadas de pedra (granito, mármore etc.) devem ser lavadas com detergente ou saponáceo cremoso. Use esponja macia e não de aço. Nunca use água sanitária ou produtos com cloro. É importante que o local seja lavado todos os dias após a limpeza da cozinha. Para cubas de inox, aplique uma colher de água sanitária na esponja e limpe. Depois é só enxaguar e secar.

Tábua de corte

Lave – com água e detergente – logo após o uso, mantenha a peça limpa, seca e guardada longe dos insetos. Se aparecer sinal de desgaste, troque por uma nova, já que as tábuas de madeira e também as de plástico ficam com sujeira nas fissuras – o que pode facilitar a proliferação de bactérias. A tábua de vidro lisa é a mais recomendada. Uma vez por semana é indicado higienizar com solução clorada.

Esponja

É essencial lavar e higienizar as esponjas diariamente para que não acumulem bactérias. Se forem muito usadas, devem ser trocadas semanalmente, ou a cada dez dias, no máximo. Uma dica é não guardar a esponja junto com o sabão em potes fechados e molhados. Dê preferência aos modelos de porta-sabão abertos, em que os objetos ficam separados. Para limpar a esponja diariamente, lave-a com água e detergente, esprema o excesso de líquido e coloque para secar.

Escorredor de prato

Deve ser lavado com frequência, pois pode conter restos de alimentos e se tornar foco de micro-organismos. Use detergente neutro ou saponáceo cremoso. Utilize esponja macia e não palha de aço, porque ela arranha o inox e o plástico. É importante lavar uma vez por semana ou quando houver necessidade, caso esteja engordurado ou pegue sujeira.