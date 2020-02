Barras de access promovem bem-estar e aumento da qualidade de vida

Barras de access é uma ferramenta que auxilia a pessoa a acessar a consciência, explica Alderi Cavalcanti, (@aldericavalcanti), advogada e facilitadora certificada de Access Consciousness (barras de access, Facelift e Processos corporais). “Quando se tem a aplicação de barras de access, ao que denominamos de correr as barras, abre-se uma nova percepção, um novo olhar para a vida, com infinitas possibilidades”, conta Ana Luiza Caracas (@analuizacaracas), jornalista e facilitadora de barras de access.

E tudo isso acontece por meio de toques suaves e gentis nos 32 pontos que temos na cabeça que foram mapeados por Gary Douglas, fundador do Access Consciousness. Ele batizou esses pontos de barras de access. Uma sessão dessa técnica, que costuma ter duração de uma hora, acontece com a pessoa que vai receber a aplicação deitada em uma maca ou em uma cadeira reclinável, enquanto o facilitador ou praticante vai tocando esses 32 pontos.

“O propósito maior das barras realmente é receber, aprender a receber”, frisa Alderi Cavalcanti, primeira facilitadora de barras de access do Nordeste. “Quando a pessoa está na queixa, observe, ela sempre diz ‘eu fiz tudo pelo outro’. Ela sempre fez muito, ela nunca abre espaço para receber. Aí fica no desequilíbrio”, comenta a profissional. “Na pior das hipóteses, você tem a sensação de ter recebido uma boa massagem. E na melhor das hipóteses, você muda a sua vida”, afirma facilitadora certificada.

Benefícios

Dentre os benefícios, ela fala que a ferramenta ajuda em questões de insônia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDHA), fobia, medo e crise de ansiedade. Também reduz inflamações, melhora o sistema imunológico, a artrite e promove extremo relaxamento. “Atendi uma mulher que, após uma sessão de barras de access, parou de ingerir bebidas alcoólicas”, conta Alderi Cavalcanti.

Ela e Ana Luiza Caracas mencionam a pesquisa realizada pela doutora em Psicologia Lisa Cooney, que mostrou quais as mudanças fisiológicas ocorrem no corpo após sessões com as barras de access. O estudo concluiu que a técnica promove desintoxicação rápida do corpo para uma regulação saudável, melhora a função celular dos órgãos, aumenta a capacidade do corpo de estimular a mudança fisiológica, promove uma diminuição dos encargos do sistema imunológico e melhora o sistema imunológico. Além disso, promove aumento da circulação no corpo inteiro, dissipação de padrões psicossomáticos provocados por traumas e redução em bloqueios, toxidade e condições crônicas.

“Barras de access não é uma terapia, mas é bastante terapêutico”, ressalta Alderi Cavalcanti.

Quem pode receber

Ela assinala que qualquer pessoa pode receber uma aplicação dessa ferramenta, desde bebês, crianças até idosos, sem nenhuma restrição. A única consideração é que em crianças e idosos a sessão costuma durar menos tempo.

Quem pode aplicar

Aos interessados em receber uma sessão de barras de access, Alderi Cavalcanti indica verificar no site www.accessconsciousness.com o nome dos profissionais. Há ainda a opção de fazer o curso inicial e se tornar praticante. Para isso, basta um curso, que tem duração de um dia. Ela e Ana Luiza Caracas são algumas profissionais que ministram curso em Fortaleza. Ambas já estão com novas datas para março.

Já para se tornar facilitador, a trajetória é bem maior, sinaliza Alderi Cavalcanti. O curso, acrescenta a profissional, ensina, além das barras, outras ferramentas que as pessoas podem usar no dia a dia, a exemplo das perguntas sem expectativa de resposta. “O que mais é possível? Como pode melhorar? A pergunta abre espaço para que o que quer que seja se movimente ali”, finaliza Alderi Cavalcante.



Saiba mais

Access Consciousness é um conjunto de ferramentas e processos criados para facilitar mais consciência individual nas atitudes diárias. Gary Douglas, psicólogo norte-americano, é o fundador de Access Consciousness. Há cerca de 30 anos, descobriu esse processo por meio de perguntas que fazia ao universo. Ele canalizou 32 pontos na cabeça, que chamamos de Barras de Access, processo que vem revolucionando conceitos do despertar da humanidade para a tão sonhada e desejada felicidade.

FONTE: Ana Luiza Caracas, facilitadora de barras de access



Cursos de Barras de Access

Facilitadora: Alderi Cavalcanti

Data: 21 de março de 2020

Horário: 8h às 18h

Local: Shopping Aldeota - Torre, Av. Dom Luís, 500, sala 1510 - Aldeota, Fortaleza

Contatos: (85) 99799.6765

Instagram: @aldericavalcanti

www.viverinfinito.com.br

Facilitadora: Ana Luiza Caracas

Data: 14 de março de 2020

Local: Espaço Elo Sistêmico - Rua Rocha Lima, 1140, salas 12 e 13 - Aldeota, Fortaleza

Horário: 8h30 às 18h30

Informações: (85) 98703.3243