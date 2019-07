Sensação de aconchego

Poucas sensações são melhores do que chegar em uma sala e encontrar um confortável tapete para descansar os pés, ou ter uma peça dessas em destaque na parede, embelezando o ambiente. Apesar de versáteis e belos, é preciso observar alguns pontos ao utilizar tapetes para compor a decoração. As principais dicas de especialistas para escolher e utilizar corretamente os tapetes em sua casa ou em seu escritório levam em conta o tamanho, o formato e a posição da peça, a definição dos cômodos, a combinação dele com a decoração, possíveis sobreposições e cuidados com a segurança e a saúde dos frequentadores do ambiente.

A dica número um é: quanto maior, melhor. No caso de salas de estar, por exemplo, a regra de designers de interiores é que o tapete deve ultrapassar os pés do sofá em pelo menos 10 centímetros. O tapete deve ter uma dimensão que permita colocar todos os móveis do ambiente sobre ele, como sofás, poltronas e mesas laterais.

Em salas de jantar, a recomendação é optar por um modelo de um tamanho suficiente para que as cadeiras, quando se movimentarem, permaneçam sobre ele.

Em relação às cores, os tapetes mais claros dão a impressão de o ambiente ser maior. A desvantagem é que são mais fáceis de sujar e exigem uma manutenção mais constante. Os mais escuros disfarçam a sujeira e proporcionam mais aconchego. Para quem tem animais domésticos, os modelos de poliéster são mais indicados, por serem laváveis.

Combinações

Outra dica dada por especialistas é que o tapete deve ser uma das últimas peças a serem adquiridas na composição de um ambiente. No caso de sofás coloridos ou estampados, peças neutras e lisas são as mais indicadas.

Por outro lado, se você já tiver um tapete e faz questão de incluí-lo no ambiente – por exemplo, destacando-o na parede –, deve começar a decoração a partir dele. Os tapetes de estilo oriental ficam bem em pisos neutros ou lisos, como porcelanatos e madeiras.

O material do tapete deve ser observado com atenção. Peças nobres, como seda, algodão, lã ou mesmo fibras vegetais, devem ser escolhidas considerando-se o fluxo de pessoas no espaço. Disso depende a escolha por materiais mais resistentes ou delicados. A dica é reservar o melhor e maior tapete para a sala de estar, principal espaço de convivência da casa. Já para locais como cozinha e banheiros, deve-se optar por tapetes de fácil manutenção, que possam ser lavados na máquina e que sequem depressa.

Os cuidados com a higiene são imprescindíveis em casas de pessoas com alergia. Peças de fibra sintética ou com tratamento antiácaro são altamente indicadas. Idosos também pedem cuidados extras: para evitar acidentes, cole fitas adesivas antiderrapantes embaixo das peças, para que fiquem sempre alinhadas.