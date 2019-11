Para evitar quedas

A decoração de uma casa ou apartamento precisa ser pensada de forma a evitar quedas e riscos de acidentes domésticos. No caso de um ambiente que receba pessoas que sofram de osteoporose, esses cuidados devem ser redobrados. Afinal, a enfermidade provoca o aumento da perda de massa óssea, pela diminuição da formação e absorção de minerais e de cálcio, tornando os ossos mais frágeis. Em uma pessoa nessas condições, uma queda pode trazer consequências muito sérias, devido ao tempo de recuperação e à própria fragilidade do organismo. “A casa adaptada para o paciente com osteoporose visa diminuir consideravelmente os riscos de quedas, e por isso é fundamental a prevenção de fraturas”, explica o médico Sergio Setsuo Maeda, Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP).

De acordo com o médico, alguns cuidados especiais devem ser tomados na elaboração da iluminação, na colocação de objetos, nos pisos e até em detalhes como a altura da cama e do sofá. Tudo para favorecer a segurança e garantir o bem-estar dos moradores. Itens de segurança também devem ser pensados em lugares estratégicos, como os banheiros e lavabos. “Uma dica é a instalação de barras antiquedas na área de banho, banquinhos para sentar e lavar os pés. Tapetes antiderrapantes dentro e fora do box são importantes também, pois o piso está sempre molhado", recomenda Sergio Setsuo Maeda, lembrando que a osteoporose pode ser prevenida. "Atividades físicas regulares que trabalhem equilíbrio e força, prevenção de quedas, consumir nutrientes como cálcio e proteínas ao longo da vida e a manutenção de níveis adequados de Vitamina D, obtida pela exposição solar e suplementos em alguns casos, são medidas básicas para garantir a saúde óssea", observa.

Confira as orientações do Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP) para uma casa com pessoas que sofrem de osteoporose:

. Iluminação: os ambientes internos e externos devem ser bem iluminados para que o morador consiga circular com tranquilidade e segurança;

. Tapetes: é fundamental que sejam retirados todos os tipos de tapetes e carpetes da casa, pois eles são causas frequentes de escorregões, tropeços e quedas;

. Objetos soltos: fios soltos pelo chão da casa devem ser evitados, o que também vale para brinquedos e outros objetos;

. Piso: atenção redobrada com o tipo de piso, pois dependendo do material, ele pode ficar escorregadio com mais frequência. Pisos inadequados são causa frequente de quedas, principalmente quando molhados;

. Banheiro: deve ter barras de segurança e piso antiderrapantes instalados. Podem ser também colocados alarmes ou outro tipo de comunicação, como um telefone, para que, no caso de uma emergência, o paciente tenha como chamar socorro;

. Altura de cama e sofá: esses móveis devem ter altura mínima de 45 a 50 cm do chão.

Saiba mais

A osteoporose não apresenta sintomas, e se agrava com o envelhecimento. Dados apontam que cerca de 33% das mulheres e 15% dos homens com mais de 65 anos terão osteoporose. Portanto, é um problema de saúde pública. As fraturas osteoporóticas causam dor, levam à dependência física e estão associadas à maior mortalidade.

A alimentação rica em cálcio e a exposição solar, principal fator para formação da Vitamina D e essencial para saúde dos ossos, podem minimizar essa evolução. "A densitometria óssea é o principal exame para detectar precocemente a osteoporose. Toda mulher com mais de 65 anos e homens acima de 70 anos devem fazer esse exame. Adultos com mais de 50 anos, que tenham doenças que possam trazer fatores de risco, também devem ser avaliados", diz o médico Sergio Setsuo Maeda.

Mais informações sobre a osteoporose e as formas de diagnóstico e tratamento estão no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-SP): www.sbemsp.org.br