Cuidados na hora de alugar

Encontrar o lugar ideal para morar pode ser um desafio, dependendo do seu nível de exigência em relação ao imóvel. Antes de fechar negócio, é bom avaliar se o local não só atende as expectativas como possui fatores importantes a se considerar antes de alugar. “Primeiramente, deve-se verificar a localização do imóvel, se tem segurança com porteiro 24 horas, se tem zelador, se o prédio em si está em manutenção, se é bem conservado, se é feita a limpeza e se aparenta ser uma localidade tranquila”, ensina

Julio Aldigueri, corretor de imóveis com 10 anos de atuação em Fortaleza. Outra questão a ser considerada, observa, é se o condomínio possui mais moradores ou turistas que alugam por temporada. Neste caso, pode haver uma movimentação maior de pessoas de fora. A posição do prédio ou da casa em relação ao sol também deve ser observada, pois se o imóvel estiver voltado para o Nascente, tende a favorecer a ventilação.

Vistoria

Após a escolha do imóvel, a etapa da vistoria merece um olhar atento do futuro locatário. “Você deve testar todas as instalações do apartamento: a parte elétrica, as janelas, se não estão quebradas, se estão abrindo corretamente, verificar se não há vazamento nas torneiras, descargas e chuveiros, verificar se não tem marcas de infiltração nas paredes, se não tem nenhum piso solto e o estado de conservação da pintura”, orienta o corretor de imóveis.

Julio Aldigueri salienta ainda que é interessante fazer a vistoria com todas as observações por escrito, principalmente as que estão fora de conformidade, e também um relatório fotográfico para quando entregar o imóvel você ter o material como base. “Tem que entregar o imóvel do mesmo jeito que está recebendo. O proprietário não pode solicitar que você entregue o imóvel pintado se ele não entregou pintado para você”, completa.

Contrato

Na hora de assinar o contrato, o locatário deve prestar atenção se todas informações contidas batem com o que foi negociado. Dados como o valor do aluguel, a forma de pagamento (se será boleto ou transferência bancária), o valor da multa ou juros em caso de atraso do pagamento, a modalidade de garantia (fiador ou calção) e o prazo de locação devem estar presentes no documento. “Em anexo ao contrato de locação deve constar o termo de vistoria escrito e fotográfico, se possível”, destaca Julio Aldigueri.

Em relação à garantia, o corretor observa que é cada vez mais comum não se exigir um fiador, mas um calção, que pode ser de até seis meses, em alguns casos, podendo ser negociável. “Dependendo do valor do aluguel e do cadastro do cliente, pode-se negociar. Mas as duas modalidades principais são o fiador, que está entrando em desuso, e a calção. Existem outras, como o seguro-fiança, muito utilizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas pouco adotado aqui em Fortaleza”, afirma.

Prazo

Os contratos padrões de locação residencial são de 30 meses, mas, como observa o corretor, tem sido recorrente a inclusão de cláusula permitindo a entrega do imóvel a partir de 12 meses sem incidência de multa. “Se entregar antes dos 12 meses ou antes dos 30 meses, caso não haja essa cláusula, vai pagar uma multa proporcional ao período do contrato. Por exemplo, o contrato é de 30 meses e ele chegou no 15° mês e vai entregar o imóvel, não havendo essa cláusula, vai pagar a metade da multa. A multa padrão tem o valor de três meses de aluguel”, explica.

Para não fazer um mau negócio na hora de alugar, é sempre recomendado estar bem informado e contar com a orientação de alguém de confiança. “Facilita muito ter um intermediador entre locatário e proprietário. Então é sempre bom ter um profissional da área ou uma imobiliária confiável”, recomenda Julio Aldigueri.