Na hora de vender um imóvel, é importante que ele esteja atraente para os compradores. Para ajudar nesse processo, o home staging pode ser uma técnica bastante útil.

Deixar o imóvel mais atraente utilizando a mobília já existente no local. Essa é a função básica do serviço de home staging, cada vez mais em evidência no mercado imobiliário e de decoração. Prática muito comum nas vendas de imóveis nos Estados Unidos, o home staging cria um “cenário vendedor”, que valoriza as características do imóvel a ser negociado, redecorando-o para torná-lo mais atraente aos compradores.

É importante diferenciar essa técnica da decoração de interiores, que busca personalizar o imóvel com as características do proprietário. Por sua vez, o home staging busca o contrário: despersonificar a decoração com os móveis em uso para criar um cenário mais favorável à transação comercial. Esse procedimento é muito interessante para pessoas que querem vender uma casa ou apartamento e ainda residem no local.

Dependendo do estado de conservação do imóvel, a única alternativa para conseguir negociá-lo é fazer uma reforma – que inclusive pode valorizar o local. No entanto, em razão de dificuldades financeiras, nem sempre é possível dar à residência todas as reformas necessárias, e o embelezamento do lar pode ficar comprometido. Com o home staging, é possível dar uma cara nova ao imóvel sem que sejam necessários altos investimentos.

Segredos

A criação de um novo cenário tira das vistas alguns objetos pessoais, como porta-retratos e quadros que tenham identificação com o atual morador. Dessa forma, os possíveis compradores não sentirão rejeição ao visitar o local e notar detalhes que possam deixar na lembrança o uso dos ex-proprietários.

Graças aos fundamentos do home staging, está havendo redução de até 78% no tempo de espera para a venda de um imóvel, conforme pesquisas do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Os levantamentos mostram que, a cada 10 casas vendidas naquele país, 8 optam pelos serviços de home staging. Confira algumas dicas de ambientes redecorados com o home staging, mostrando o quanto esse serviço pode ser útil para a venda da sua casa ou apartamento.

Despersonalize

Retire itens decorativos que sejam muito pessoais. Faça escolhas mais básicas, que agradem desde o jovem casal recém-casado à idosa que decidiu se mudar. Tons neutros e claros são clássicos, atemporais e ampliam o ambiente ao olhar.

Upcycling

O upcycling consiste em dar novas funções a objetos que iriam para o lixo. Um exemplo é uma cozinha redecorada com antigas canecas de porcelana branca como pequenos vasos para plantas. A presença desses objetos torna o ambiente mais acolhedor e interessante para possíveis ofertas de compra aos visitantes interessados.

Ambiente clean

Uma das formas de tornar o imóvel mais interessante aos compradores é apostar em um cenário limpo, sem a presença de muitos objetos. Nesse caso, o posicionamento dos móveis pode ressaltar as dimensões do espaço. Utilize móveis e peças de cores claras, e nada de objetos pessoais.



Limpeza geral

Nos banheiros, a limpeza total é prioridade. Nada de objetos de higiene pessoal à vista. As camas devem estar feitas e todas as roupas, guardadas. Na área de serviço, varal vazio, assim como o tanque e a pia da cozinha.

Novas cores

Em um quarto infantil, podem ser usados novos brinquedos e novas tintas para caracterizar um espaço interessante e divertido para os pequenos. Por exemplo, o piso pode ser pintado com um tom que contraste alegremente com um tapete colorido. Esta técnica é muito interessante para o momento de compra e venda, já que ter um espaço perfeito para os filhos é um dos principais interesses das famílias. Pequenas mudanças podem trazer ótimos resultados.

Espaços estratégicos

Criar espaços diferenciados no ambiente pode ser decisivo aos olhos dos compradores: eles podem sentir que é possível sentar e relaxar naquele imóvel. Dessa forma, parte da sala pode ser pensada para criar um cantinho de leitura, por exemplo. Lembre-se que a mobília e as cores das paredes e dos móveis devem ficar em harmonia para transmitir tranquilidade.

Pequenos reparos

Mesmo com a utilização dessas técnicas, no momento de mostrar o imóvel para compradores, pequenas manchas e rachaduras precisam ser consertadas. A manutenção nos cômodos é necessária para que estejam limpos e sem problemas estéticos que depreciem seu valor.