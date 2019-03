Maré saudável

O vai e vem das ondas, a brisa e o barulho do mar já são suficientes para causar aquela sensação de relaxamento e contemplação. Mas a natureza marítima nos proporciona mais do que boas emoções. O contato com a água do mar, seja em um simples banho de mar ou na prática regular de natação, traz benefícios para o sistema cardiorrespiratório, no combate a doenças associadas ao estresse e até hidrata a pele. “A água do mar é composta de oligoelementos, como sódio, cálcio, magnésio e iodo. Em uma temperatura de cerca de 37 º C esses íons migram para a pele facilitando a hidratação”, explica a dermatologista Patrícia Sampaio.

Patrícia Sampaio: a água do mar beneficia quem sofre de doenças da pele, como a dermatite atópica (alérgica) e a psoríase. Divulgação

Como o pH da água marinha é similar ao da camada córnea (parte mais superficial da pele, rica em queratina), ocorre a hidratação, completa a médica. A dermatologista acrescenta: a água do mar beneficia quem sofre de doenças da pele, como a dermatite atópica (alérgica) e a psoríase.

"O iodo e o sódio auxiliam no processo de cicatrização cutânea. E o pH da água marinha, em torno de 8,0, dificulta o crescimento de bactérias na pele. Uma delas, chamada de Staphylococus aureus é presente em maior quantidade na pele de atópicos e o banho de mar impede o crescimento bacteriano, reduzindo as recidivas da doença”, argumenta Patrícia Sampaio.

Talassoterapia

A ciência já comprova os benefícios da água do mar para o ser humanos, mas há muito que essa terapia é conhecida pelos antigos. No século 18 já se falava sobre a talassoterapia, termo que deriva da antiga palavra grega “Thalasso”, que significa “mar”. Trata-se de um tratamento terapêutico com banhos de mar, favorecido pelos climas marítimos.

Hoje, a talassoterapia está muito associada a tratamentos estéticos, cuidado da beleza de rosto e corpo, mas, como explica Agamenon Honório Silva, médico homeopata, acupunturista e psiquiatra, o banho de mar com fins terapêuticos traz muitos benefícios para a saúde mental.

“A talassoterapia é indicada tanto para pessoas saudáveis para manter a saúde, como para pessoas que têm problemas de fadiga, adinamia (fraqueza) e anemias. É indicado também para pessoas que têm doenças de pele, do couro cabeludo, e também as doenças psíquicas como depressão e ansiedade”, destaca o médico.

Banho de mar é recomendado para quem têm problemas de fadiga, adinamia (fraqueza), anemias e também quem sofre de depressão e ansiedade. Banco de Imagens

De acordo com Agamenon Honório Silva, o contato com o mar também tem uma representação psíquica que beneficia o indivíduo. “Somos seres aquáticos enquanto estamos naquele momento da gestação. A água, além de muito relaxante, nos faz retornar à memória celular, do nosso próprio nascimento”, argumenta.

Não só o banho, mas a contemplação do mar por si só já muito terapêutica. “Para alguns pacientes, eu indico que observem o mar, vejam a grandeza da natureza. Isso coloca nosso psiquismo em calmaria. O mar tem uma ordem, um ritmo, uma maré que vai e volta, mostrando para nós os ritmos que temos com a vida”, reflete.

Mente sã

Antônio Martins de Souza Filho: vantagens físicas e psicológicas de nadar no mar. Arquivo pessoal

“Os benefícios psicológicos são até maiores do que o físico”, constata Antônio Martins de Souza Filho, de 41 anos, major da Polícia Militar. Ele já nada no mar há mais de um ano, convidado por um grupo de praticantes de natação de Fortaleza, e conta que percebeu a melhora na respiração, circulação e sono e a qualidade de vida como um todo. “É uma espécie de terapia: quando você volta do mar, é uma sensação muito boa. As vantagens físicas e psicológicas são grandiosas, e a gente percebe uma tranquilidade muito grande após a natação. O corpo agradece, a mente também”, resume.

Sâmmia Alves Santiago, profissional de Educação Física, dá aula de natação no mar e chega a passar três horas no mar, quase todos os dias da semana. “A natação no mar chega a ser uma hidroterapia”, considera. Para ela, esse contato com o mar também remete ao cuidado com o meio ambiente. “Percebemos que somos tão pequenos nesse meio. Precisamos cuidar do nosso meio ambiente para termos esse lugar tão lindo e limpo”, constata.