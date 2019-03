Aquarismo na decoração

Uma forma simples de ter contato com a natureza, seja em casa ou ambientes comerciais, é por meio de um aquário. E ele ainda pode assumir papel de destaque na decoração, revela o arquiteto Gerardo Figueiredo, da G & G Arquitetura e Construção. “Existem verdadeiras obras de arte quando o objetivo é conciliar a paixão pelo aquarismo e o amor à natureza a um projeto arquitetônico”, comentam Ednardo Freitas e Jackson Soares, empresários e sócios da Maré Aquarismo.

Eles dizem que esse hobby transcende gerações, com aquaristas (como são chamados os amantes do aquarismo) que herdaram o amor aos peixes de seus pais ou avós e compartilham o conhecimento aos iniciantes. E também com outros tantos iniciantes que querem desfrutar dos benefícios de ter um aquário por perto.

O uso do aquário como objeto decorativo é uma tendência crescente, afirmam os sócios da Maré Aquarismo. “O aquarismo está em crescimento, não só em Fortaleza, mas em todo o país. As pessoas estão cada vez mais ligadas em querer suas casas ambientadas. Hoje, entende-se que o aquário agrega ao ambiente e está muito mais barato se ter um de qualidade dentro de casa”, informa Gerardo Figueiredo.



Projeto

Ednardo e Jackson contam que qualquer pessoa pode ter um aquário em casa, no apartamento, no escritório ou na área comum de uma empresa, independente do orçamento disponível. Para Gerardo Figueiredo, para se ter um aquário doméstico hoje em dia é necessário apenas um pouco de tempo e dedicação, o que é terapêutico. O orçamento pode ajudar a dimensionar o tipo e o tamanho do aquário, opina o arquiteto.

Ele descreve que os aquários podem ser usados na decoração como um divisor de ambientes, entre a sala e a cozinha ou entre o quarto e o corredor, por exemplo, ou como solução para aquela parede com a qual você não sabe o que fazer. O aquarismo se une à arquitetura para surpreender da melhor forma quem quer uma casa com um toque de uma exuberante beleza interativa, detalha o profissional.

Dicas

Para não se frustrar, sempre é bom contratar um profissional para dimensionar, projetar e estudar o local do seu aquário na sua casa ou no seu comércio, tornando-o seguro e harmonioso, recomenda o arquiteto. Os sócios da Maré Aquarismo também sugerem buscar uma empresa especializada. “Para começar, o cliente precisa de um aquário com tamanho adequado ao tipo e à quantidade de peixes, respeitando a compatibilidade entre as espécies, com uma ornamentação que represente o ambiente natural da fauna e da flora envolvidos, além de um bom sistema de filtragem e de iluminação de acordo com a necessidade de cada projeto”, orientam Ednardo e Jackson.

Eles lembram que nunca se deve bater no vidro do aquário para estimular que os peixes se movimentem, porque essa atitude estressa os animais.

Gerardo pontua que o local do aquário sempre gera dúvidas. Por isso, ele esclarece que o aquário que pega maior incidência de luz natural terá uma maior quantidade de algas, sendo necessária maior frequência das limpezas. Ambientes fechados podem sim ter aquário, acrescenta, sem maiores problemas, pois com o uso de equipamentos adequados, é possível regular temperatura, iluminação e oxigenação, tudo no seu tempo certo.

Por fim, para se ter um aquário em apartamento, o arquiteto diz ser sempre necessário fazer um estudo de locais seguros para o peso, visto que os aquários são bem pesados. No mais, ele garante que os aquários são bastante interativos. “Observar peixes, crustáceos, corais, plantas, é uma limpeza nos olhos de quem vem de um dia carregado no trabalho. Em ambientes onde se tem criança, nem se fala, é diversão garantida”, ensina o profissional.

Benefícios

Entre as vantagens proporcionadas pelos aquários, Ednardo Freitas e Jackson Soares destacam:

. Possibilidade de manter o contato com a natureza mesmo em ambientes urbanos;

. Podem ser criados em pequenos espaços;

. É ideal para apartamentos onde não são aceitos animais de maior porte;

. Não fazem barulho, não sujam a casa, não deixam cheiros desagradáveis;

. A criança aprende a ter responsabilidades e compromisso para alimentar os peixes e apagar as luzes;

. É um hobby que pode ser apreciado por pessoas todas as idades;

. Observá-los durante algum tempo relaxa, acalma e reduz o estresse;

. Ajudam a diminuir o tempo dedicado à televisão, aos computadores, aos jogos e à internet;

. Valorizam o ambiente;

. Em pontos comerciais, beneficiam os funcionários e atraem fregueses para o interior da loja;

. Em salas de espera de clínicas médicas e odontológicas, reduzem a ansiedade dos pacientes antes de consultas e procedimentos cirúrgicos.