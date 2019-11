Festa dos sonhos

Uma data marcante da gestação ao pós-parto é o primeiro aniversário, que mamães e papais costumam comemorar de forma especial. “Essa data se torna muito importante devido à mudança na vida do casal, com aquele amor imensurável. Então eles começam a sonhar com esse momento desde a gravidez”, afirma Rafaela Mesquita, cerimonialista especializada em festas infantis.

Segundo Márcio Cavalcante, Diretor Geral da Cia Mix da Alegria, há dois anos o mercado havia diminuído o tamanho das festas, porém, a busca sempre foi grande para festas de 1 ano. “E em 2019 os aniversários de 1 ano voltaram a ganhar uma proporção maior novamente”, defende o Diretor da empresa especialista em animação de festas infantis e que também atua como Palhaço Marmota.

Inesquecível

Nesse movimento, essas comemorações têm se tornado cada vez maiores e mais especiais. “Os clientes estão voltando a valorizar e a investir em festas mais elaboradas e diferenciadas. Estão procurando algo lúdico, inovador, com movimentos e mais realidade, decorações mais modernas, com efeitos e sonorização, que encantam os convidados. A festa não fica parada, os convidados não param sentados, ficam olhando e se encantam com a decoração”, descreve Manu Alencar, cenógrafa, decoradora e CEO da Dudabaluza Festas e do Ôba Lá Lá Buffet, planejado especialmente para crianças.

A casa dispõe de serviço de buffet, gastronomia personalizada, como vegana e vegetariana, decoração personalizada, cenografia e gigantografia, sem falar nos espaços voltados especificamente para as crianças, como o playground, o fraldário, a sala de jogos e a suíte do aniversariante. Além disso, esses eventos podem reunir bandas infantis, personagens, bailarinos, guloseimas e lanches feitos na hora – como crepe, pipoca, algodão doce, esfirra –, oficinas de arte, shows circenses, maquiagem, escultura de balões, teatro de bonecos, entre muitas possibilidades, aponta Márcio Cavalcante.

Tudo isso dá vida à festa, traz o lúdico e reporta crianças e adultos ao universo mágico do tema escolhido para o aniversário. “Por experiência própria, como mãe, as festas de 1 ano são a realização de um sonho e marcam as famílias profundamente! 15 anos atrás realizei esse sonho como mãe. Foi mágico, fiquei encantada!”, revela Manu Alencar. “Não existe festa pequena, existe festa mal idealizada, pois todas as festas são grandiosas para a nossa equipe”, pontua Márcio Cavalcante.

Acervo pessoal

Escolha do tema

Sempre há uma temática que guia a decoração, a papelaria personalizada, os personagens que estarão no evento e, por vezes, até a roupa do aniversariante e dos familiares mais próximos. Os temas mais procurados para festa de 1 ano estão listados no quadro da próxima página. Mas o que aumenta a cada ano são as festas exclusivas, garante a cerimonialista Rafaela Mesquita.

“Produzo temas diferenciados, que tenham a essência da família, com a carinha da criança. A mãe chega e diz, ‘Rafa, não sei qual tema fazer’. Aí pego tudo o que a criança gosta e que não poderia faltar e criamos um tema, algo personalizado”, expõe a profissional.

Outra sugestão quanto a esse aspecto vem de Manu Alencar. Ela comenta que, depois de uma certa idade, fica mais difícil convencer os pequenos a definir um tema sem personagens para o aniversário. “Pensando nisso, é nos primeiros anos que os pais podem investir sem receio em temas mais lúdicos e sem a presença de personagens comerciais. Nesse contexto, os animais estão entre as opções preferidas das famílias para fugir dos temas óbvios”, indica a cenógrafa.

Planejamento

Todos os entrevistados são unânimes em recomendar a busca de profissionais com pelo menos seis meses de antecedência. Começar pelo cerimonialista ou pelo buffet são boas opções. “Tem mamães que no primeiro mês de vida da criança já entram em contato para ver uma possível data e já a deixam pré-reservada, marcam reunião etc. Com tempo, podemos planejar cada detalhe, e a família terá mais tempo para se organizar financeiramente em relação ao evento”, orienta Rafaela Mesquita.

Temáticas mais pedidas

Temas citados pelos entrevistados que estão no ranking dos mais procurados nos últimos anos para o mote da festa de 1 ano:

- Princesas;

- Circo;

- Realeza;

- Fábrica de brinquedos;

- Candyland.