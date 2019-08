SUV turbinado

Testamos durante uma semana na área urbana de Fortaleza a versão top de linha do SUV HR-V Honda, a Touring. Com o motor turbo 1.5l, a gasolina, que rende 173 cv de potência, mais o câmbio CVT, o desempenho está garantido.

No design, destacamos o inédito teto solar panorâmico, o primeiro do tipo oferecido em um modelo da marca no Brasil - aumenta a sensação de espaço e luminosidade para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, bem como agrega um estilo único ao HR-V, combinado à nova antena em formato barbatana, itens exclusivos da versão Touring. Na parte traseira, o sistema de escapamento em inox com duas saídas completa o design do HR-V e a sofisticação da versão Touring.

A motorização turbo com injeção direta no HR-V garante alto desempenho e ótima eficiência energética. Com quatro cilindros, segundo a Honda traz calibragem específica para o HRV, utiliza turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura das válvulas de admissão e escape (Dual VTC) e válvula wastegate eletrônica, gerando a173 cv a 5.500 rpm, com o torque linear de 22.4 kgfm entre 1.700 rpm a 5.500 rpm.

Este propulsor é acoplado à transmissão continuamente variável (CVT), a mesma adotada no Civic Touring e no CR-V, mas ajustada especificamente para o HR-V Touring, que entrega ampla potência ao longo de toda a faixa de trabalho do motor.

Essa transmissão traz algumas características específicas: função Kick Down, que reduz rapidamente a relação de marcha para permitir uma retomada mais eficiente quando o pedal do acelerador é pressionado até o fim do curso e uma modularidade maior da aceleração em médias rotações, bem como a simulação das sete velocidades com o acelerador à plena carga, aumentando a percepção de performance e reduzindo o ruído de aceleração nessa condição.

Ficha técnica:

Motor: 1.5 l, turbo, 4 cilindros, gasolina

Potência: 173 cv

Torque: 22.4 kgfm entre 1.700 rpm a 5.500 rpm

Câmbio: CVT

Porta-malas: 437 litros

Preço: R$ 139.990