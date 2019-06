SUV Trailblazer: alta performance

Um grandalhão que é generoso no conforto e no desempenho. E bom de trilha off-road também, pois seu motor e o sistema de tração nas quatro rodas enfrentam os terrenos mais difíceis sem dificuldade. O teste de cinco dias em Fortaleza com a Chevrolet Trailblazer foi em sua versão LTZ, com motor 2.8 l turbodiesel.

O detalhe é que esse propulsor traz o sistema CPA (Centrifugal Pendulum Absorber), que otimiza o acoplamento da transmissão em rotações mais baixas, dá a sensação de melhor aceleração, retomada de velocidade e menor consumo de combustível. Isso acontece pelo fato de o veículo responder mais prontamente aos comandos do pedal do acelerador.

Tanto o propulsor como a transmissão automática de seis marchas agora contam com uma nova calibração. Há também um novo sistema de gerenciamento elétrico. A unidade a diesel rende 200 cv de potência e 51 kgfm de torque. Em relação à performance, a Trailblazer turbo diesel acelera de 0 a 100 km/h em 10,4 segundos (0,2s mais rápido que o anterior), enquanto a velocidade máxima é de 180 km/h.

Em relação ao consumo, boa notícia. Na estrada, o consumo médio é de 10,5 km/l. Na cidade, média de 8,4 km/l. Os números anteriores eram 9,1 km/l e 7,8 km/l, respectivamente.

O carro para sete passageiros tem muitos itens de segurança. Ele possui alerta de desvio de faixa, alerta de colisão frontal e detectores de ponto cego e tráfego traseiro cruzado, além de airbags frontais, laterais e de cortina, mais ganchos Isofix para a fixação de cadeirinhas infantis.

Em uma volta rápida, o Trailblazer 2.8 mostrou uma melhora significativa nos níveis de vibrações. Isso se reflete em maior conforto e melhores respostas do acelerador com a nova programação do motor e câmbio. O engrenamento das marchas também está mais rápido.

Segundo a marca, o SUV Trailblazer 2018 oferece uma melhora de 15% na eficiência energética. O Trailblazer passa a contar com uma autonomia de aproximadamente 800 km com um tanque cheio de combustível (no caso, de 76 litros). Isso representa um aumento de 106 km em relação à linha 2017 do utilitário esportivo, na versão turbodiesel.

Para se adaptar aos novos tempos, o grandalhão ficou mais seguro, com alerta de colisão, aviso de mudança involuntária de faixa, sensor de estacionamento dianteiro, alerta de ponto cego, monitoramento de pressão dos pneus e câmera de ré com alerta de tráfego cruzado.

Independentemente da motorização escolhida, o Trailblazer traz de série a central multimídia MyLink (compatível com Android Auto e Apple CarPlay). “Sem dúvida, uma excelente opção de veículo para família, com sete lugares, desempenho e economia, além de toda a tecnologia embarcada”, explica Augusto Vianna, Superintendente na concessionária Silcar Chevrolet.

Ficha Técnica

Motor: 2.8l, turbodiesel

Potência: 200 cv

Torque: 42,37 kgfm

Câmbio: Automático, seis velocidades

Tração: 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida

Preço: R$ 212.900 / R$ 259 mil (blindada) na Concessionária Silcar