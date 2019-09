Segue o líder

Os preços do Onix e do Onix Plus serão mantidos. A versão hatch: LT R$ 51.590 e LTZ R$ 66.290. O Onix Plus também terá os mesmos preços do Prisma: LT R$ 61.190 e LTZ 70.990.

Na linha 2020, o antigo Prisma agora passa a se chamar Onix Plus. Visualmente, ficou ainda mais elegante, trazendo rodas de alumínio aro 15″, grade com detalhe cromado, adesivo de coluna na cor preta (exceto quando a carroceria vier na cor preto Ouro Negro), retrovisores elétricos na cor do carro, frisos cromados no contorno inferior do vidro das portas, lanternas de led, faróis de neblina e maçanetas e para-choques na cor do carro.

Inovações

A única coisa que não muda no Onix é sua essência: tornar acessíveis as tecnologias mais desejadas pelo consumidor, que nem vai precisar pagar a mais por isso. A versão LT mantém o preço sugerido inicial de R$ 51.590, o mesmo acontece com a versão LTZ automática, de até R$ 66.290.

Este é o Novo Onix, apresentado pela primeira vez ao mundo hoje. O campeão de vendas está maior e mais tecnológico. Wi-Fi, seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e motor turbo são apenas algumas das novidades.

A conectividade nos carros começou na Chevrolet, lá atrás, com o Bluetooth, ao permitir transferir chamadas do celular para o sistema de áudio do veículo e evitando distrações. O termo conectividade começou a ganhar força mesmo com o MyLink, que hoje projeta na tela aplicativos, como os de navegação, a exemplo do Waze, lançado no Onix em 2017.

Depois de a Chevrolet ter levado o celular para dentro do carro, chegava a hora de levar o carro para dentro do celular. O OnStar possibilita interações com o veículo e a realização de diagnósticos pelo smartphone, por exemplo.

A conectividade nível 4 da Chevrolet traz o inédito Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável. Sua conexão à internet de alta velocidade permite ainda atualizar sistemas do veículo de forma remota, como já acontece com smartphones. O novo aplicativo myChevrolet permite ao motorista consultar desde informações do computador de bordo até iniciar a climatização da cabine à distância.

O motor agora é 1.0l, flex, turbo, com 116 cv de potência. Câmbio tem seis velocidades. Além das versões de entrada, o Ônix Plus tem a versão top Premier, com internet integrada ao preço de R$ 73.190. A versão mais completa ainda custa R$ 76.190.

Saiba mais

1.0 M/T - R$ 54.990:

direção elétrica progressiva, rádio AM/FM, Bluetooth, entradas auxiliares USB, seis airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração.

1.0 Turbo A/T - R$ 58.790:

rádio, entradas auxiliares USB, seis airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, de tração e de traseira.

LT 1.0 Turbo M/T - R$ 61.190:

acrescenta Wi-Fi OnStar, faróis de neblina e rodas de liga leve de aro 15 polegadas.

LT 1.0 Turbo A/T - R$ 66.490:

acrescenta volante com revestimento especial e controle eletrônico de velocidade.

LTZ 1.0 Turbo M/T - R$ 65.790:

acrescenta acesso por aproximação, partida por botão, câmera de ré, recarga do celular sem fio e acendimento automático dos faróis.

LTZ 1.0 Turbo A/T - R$ 70.990:

acrescenta volante com revestimento especial e controle eletrônico de velocidade.

Premier - R$ 73.190:

acrescenta bancos revestidos em tecido e couro, arcondicionado digital, faróis tipo projetor, luzes diurnas e lanternas em LED e rodas de liga leve de aro 16 polegadas.

Opcionais – R$ 76.190:

acabamento interno em preto e creme ou preto e cinza, sensor de ponto cego e sistema de estacionamento automático.