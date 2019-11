Mustang elétrico

A Ford revela o Mustang Lithium, protótipo elétrico de ultra desempenho desenvolvido em parceria com a Webasto, no Sema Show, em Las Vegas. Com torque impressionante de mais de 138 kgfm e potência de 900 cavalos, disponíveis instantaneamente, o modelo leva o desempenho do Mustang a um novo patamar, que só carros totalmente elétricos podem alcançar.

O protótipo elétrico do carro esportivo mais vendido do mundo serve para medir o interesse da nova geração de consumidores e também como plataforma de teste de tecnologias de gerenciamento térmico e de bateria desenvolvidas pela Webasto e a Ford.

“A Ford não faz segredo de que estamos eletrificando nossas linhas de veículos mais populares”, disse Hau Thai-Tang, Diretor de Compras e Desenvolvimento do Produto da Ford. “Este protótipo do Mustang é uma grande oportunidade de mostrar o que um novo trem de força elétrico pode fazer pelo desempenho de um carro que todos já conhecem e amam.”

O Mustang Lithium é uma fera elétrica pronta para as ruas. Ele tem componentes da carroceria de fibra de carbono, capô com janelas transparentes de policarbonato, altura rebaixada em 1 polegada e rodas forjadas de 20 polegadas. Sob o capô, traz um motor elétrico Phi-Power de dois núcleos e duplos inversores de potência, alimentados por um sistema de bateria Webasto de 800 V com tecnologia EVDrive capaz de fornecer 1 MW de potência.

A tensão de 800 V é o dobro da usada na maioria dos carros elétricos atuais, o que torna o sistema mais leve, mais potente e menos gerador de calor. A transmissão manual de seis velocidades é uma versão especial da Getrag MT82, usada em competições de arrancada para suportar o altíssimo torque. Os freios dianteiros de seis pistões Brembo são os mesmos do Shelby GT350R. O Mustang Lithium tem também modos de direção exclusivos: Valet (manobrista), Sport, Track (pista) e Beast (fera), que podem ser selecionados instantaneamente em uma tela de 10,4 polegadas no painel.

A Ford já produziu mais de 800 mil veículos elétricos e híbridos em todo o mundo nas últimas duas décadas e está investindo mais de US$ 11,5 bilhões em veículos elétricos até 2022, incluindo um novo SUV inspirado no Mustang e uma F-150 totalmente elétricos.

Os novos SUVs híbridos Ford Explorer e Escape 2020 são equipados com bateria de íons de lítio de quarta geração, semelhante à usada no Mustang Lithium.

Ficha técnica:

Motor: Sistema de bateria Webasto de 800 V com tecnologia EVDrive capaz de fornecer 1 MW de potência

Potência: 900 cv

Torque: 138 kgfm

Câmbio: Manual, seis velocidades

Preço: não revelado