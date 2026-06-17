Polly Correia assume como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Michel Lins
O parlamentar é filho do ex-vereador Willame Correia e tomou posse nesta terça-feira (16).
O suplente Polly Correia (PRD) tomou posse como vereador da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na terça-feira (16), durante a sessão plenária do dia. O parlamentar assume a vaga de Michel Lins (Republicanos), que pediu licença do mandato por interesses pessoais pelo período de 120 dias.
Durante a cerimônia de posse, Polly, que tem atuação principalmente na Regional I do município, destacou o sentimento de gratidão com o novo cargo e afirmou que irá "honrar o voto dos quase 5 mil fortalezenses".
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Leo Couto (PSB), presidente da Casa Legislativa, conduziu a cerimônia de empossamento e, junto ao vereador Adail Júnior (PDT), recordou a passagem do pai de Polly, Willame Correia, como parlamentar dentro da Câmara.
O ex-vereador faleceu em 2023, aos 63 anos, e deixou um legado enquanto liderança do bairro Álvaro Weyne e presidente do MDB Fortaleza. Willame atuou na Casa por três legislaturas, como titular e suplente, nos anos de 1997 a 2000, 2005 a 2008 e 2009 a 2012.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.